لا أوراق جمع التوقيعات للمترشحين بتمنراست

عبر رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس عن امتعاضه من سياسة الكيل بمكيالين والتضييق التي لا تزال تنتهجها الإدارة في تنظيمها للعملية الإنتخابية والتي قالت أنها لا تزال هي المسيطرة رغم الضمانات التي أطلقتها بنزاهة وشفافية الإستحقاقات المقبلة.

وذكر بلعباس في منشور مقتضب على صفحته الرسمية أن التضييق بدأ بمنع تسليم الأوراق الخاصة بجمع التوقيعات للمترشحين وقال: “ولاية تمنراست ترفض منح الأوراق الخاصة بجمع التوقيعات للمترشحين لإستحقاقات الرابع ماي المقبل” و تابع ” القائمون على الأمر هناك قالوا انهم لم يتلقوا بعد هذه الوثيقة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية” الأمر الذي قال أنه سيعيق عملية جمع التوقيعات بالمنطقة .

زينب بن عزوز