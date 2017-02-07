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“رونو” السيارة الأكثر طلبا في الجزائر

موقع "كويك كو" البريطاني يكشف:
“رونو” السيارة الأكثر طلبا في الجزائر

eldjazair 7 فبراير 2017 الاقتصاد اضف تعليق 38 زيارة

2017-02-07_182004

كشف موقع “كويك كو” البريطانية، المتخصصة فى صناعة قطع السيارات، عن نتائج مسح لأنواع السيارات الأكثر متابعة وطلبا من قبل الزبائن على مستوى كل دول العالم، بالنظر للعلامة المصنعة للمركبات التي أظهرت تنافسا شديدا بين كبار المصنعين، على اعتبار أن قطاع الميكانيك يعتبر أحد أهم فروع الصناعة.
وصنف الموقع الجزائر ضمن الدول التي تهتم بالمصنع الفرنسي “رونو”، بالإضافة إلى فرنسا والمغرب، وهو الأمر الذي يكشف حجم الطلب على السيارات التي تحمل هذه العلامة في السوق الوطنية، والارتباط بين الزبائن الجزائريين والمصنّع الفرنسي، وهو التوجه الذي تدعمه سياسة السلطات العمومية، على اعتبار أنّ مصنع تركيب “رونو سامبول” بمنطقة وادي التليلات في وهران كان أول وحدة جسدت على التراب الوطني.
نسرين.م

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