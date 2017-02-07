حجار يدعو الطلبة إلى المشاركة في الحياة السياسية

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، الطلبة إلى المشاركة في الحياة السياسية، لاسيما في الانتخابات التشريعية المقبلة، مشددا بالمقابل على ضرورة أن تكون هذه المشاركة “خارج الحرم الجامعي”.

وصرح حجار خلال لقاء جمعه بممثلين عن المنظمات الطلابية في مقر وزارته صبيحة أمس، أن طلبة الجامعات هم العمود الفقري للأمة، والسبيل الوحيد لنشر الوعي والفكر الصحيح في أوساط الجزائريين، قائلا “الطلبة شريحة مهمة في المجتمع، ولها الحق في المشاركة في الحياة السياسية الجزائرية وضمن أي مظلة حزبية، ولكن ذلك يجب أن يكون بعيدا عن الحرم الجامعي الذي يكتسي قدسية خاصة”.

وفي الوقت ذاته، أبدى الوزير حجار، رغبته في رؤية الطلبة الجزائريين يكتسحون القوائم الانتخابية خلال التشريعيات المقبلة، نظرا لما يمتلكونه من قوة شبابية وعزيمة كبيرة في الارتقاء بالوطن إلى مراتب متقدمة في سلم الديمقراطية العالمية، قائلا ” على الطلبة أن يتقدموا ويسجلوا أنفسهم في القوائم الانتخابية، كما أهم مطالبون بنشر الوعي في أوساط المجتمع نظرا لما يمتلكونه من مقومات فكرية راقية، وقدرتهم على اقناع المواطنين في المشاركة بقوة في الانتخابات المقبلة، نظرا لأهميتها في تحديد مستقبل الجزائر في ظل الرهانات الصعبة التي باتت تعيشها المنطقة”.

وبخصوص المطالب التي نزل بسببها طلبة الصيدلة وجراحة الأسنان إلى ساحات الحرم الجامعي، قال حجار” مطالب الطلبة مشروعة، وقد تم معالجتها في قصر الحكومة من طرف الوزير الأول عبد الملك سلال، لذلك فإننا نرجح عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة مطلع الأسبوع المقبل”، مجددا في السياق ذاته دعوة الطلبة لـ”التفطن” إلى محاولات بعض “الأطراف الرامية لزرع البلبلة في أوساطهم، لاسيما في الوضع الراهن”، مشيرا إلى تسجيل بعض المطالب التي تتعدى صلاحيات قطاعه على غرار مطالب تخص التوظيف وإجراء تربصات ميدانية عقب استكمال المسار التعليمي.

من جهة أخرى، أكد المسؤول الأول على قطاع التعليم العالي، أن هيأته تعمل على تحسين مستوى الخدمات الجامعية التي أصبحت النقطة السوداء الأكبر في حياة الطالب الجامعي، مضيفا أن وزارته تسعى جاهدة إلى تغيير نمط تسيير الديوان الوطني للخدمات الجامعية”، وذلك من أجل “الرفع من مردوديته لاسيما وأنه تم تخصيص ميزانية معتبرة لتسييره”.

وفي معرض جوابه حول إمكانية حل هذا الديوان، قال حجار” الحديث عن ذلك هذه الخطوة سابق لأوانه، خاصة وأن الوزارة بصدد التحضير لتنظيم ندوة وطنية ستخصص لدراسة ملف الخدمات الجامعية بإشراك الأسرة الجامعية”.

ع.ف