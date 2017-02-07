تأسيس المنظمة الوطنية لقدماء الحرس البلدي

أعلنت الهيئة التأسيسية عن إنشاء المنظمة الوطنية لقدماء الحرس البلدي، في انتظار موافقة وزارة الداخلية والجماعات المحلية على طلب الترخيص لعقد الجمعية العامة التأسيسية المودع لديها بتاريخ 19 جانفي الفارط، معتبرة أن هذا المولود مكسب سيكون بلا شك الدرع الواقي الذي يحفظ كرامة أعوان الحرس البلدي ويصون حقوقهم ويحمي تضحياتهم والسبيل لاستكمال المسيرة من أجل إعلاء راية الوطن الكرامة والعزة والشرف.

وكشفت الهيئة في بيان لها أن الهيئة التأسيسية للمنظمة الوطنية لقدامى الحرس البلدي تعلن عن قيامها بأولى الخطوات العملية في ها الاتجاه وذلك بإيداع طلب الترخيص لعقد الجمعية العامة التأسيسية لدى مصالح وزارة الداخلية 19 جانفي الفارط، كما أكد اصحاب البيان أنهم بلغوا وعيهم لمرحلة النضج باختيارهم الانخراط في المسعى الصادق والهدف النبيل الذي يضمن له الدفاع عن حقوقهم وحفظ كرامنهتم في إطار مؤسساتي ديمقراطي وشفاف بعيدا عن الشعبوية والفوضى، مشيرين إلى أن أفراد الحرس البلدي يطالبون بحقوقهم المادية ولمعنوي، ومؤكدين أن ما يحركهم هو حبهم لوطنهم الذي ليس لهم سواه، خاصة وأنهم يعرفون أكثر من غيرهم مقدار التضحيات الجسيمة التي بذلت من أرواح ومهج من أجل أن يظل الوطن عزيزا شامخا،، معبرين عن وعيهم بدقة المرحلة التي تجتازها البلاد وهو وعي متشبع بنزعة وطنية محضة.

وذكر البيان، جملة من الأهداف التي تسعى لتحقيقها المنظمة، منها تكريس مبادئ الفاتح نوفمبر وثوابت الامة ، الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لمنتسبي المنظمة والحفاظ على حقوقهم المكتسبة، وتمثيل فئة الحرس البلدي لدى الهيئات والسلطات المحلية والمركزية، مع الدفاع عن الجزائر ورموزها والافتخار بالانجازات ، لأى جانب السعي لإنشاء جيل متشبع بالروح الوطنية على أسس ومبادئ الثور المجيدة والحفاظ على أمن واستقرار البلاد، تعزيز الأخوة التعاون والتضامن والصداقة مع التنظيمات الوطنية الاخرى، وأخيرا المساهمة في تنمية المجتمع وخدم المنفعة العمومية والمساهمة في عمليات التضمن ذات الطابع الانساني والاجتماعي، حسب البيان.

كما عرج البيان، عن مرحلة العشرية السوداء التي قال البيان عنها، “إنه بعد نهاية عقد من الزمن مليء بالمآسي والأحزان لدى امة الجزائريين فتح عهد جديد مفعم بالآمال، حملا معه روحا جديدة شعارها الحرية والمساواة في ضل المصالح الوطنية ترعاه دولة القانون الحق، التي كانت أن تقوض أركانها لولا إرادة الله أولا وقوف أبناء الوطن المخلصين في وجه آلة التخريب والدمار”.

ق.و