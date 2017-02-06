غرامات لمخالفات المتعاملين الاقتصاديين بأكثر من 70 مليار دينار في 2016



بلغت قيمة الغرامات المفروضة على عمليات المعاينة والتحري والتحقيق التي قامت بها الفرق المختلطة بين التجارة والجمارك والضرائب،70.7 مليار دينار، وإحصاء 500 مخالفة، استنادا الى معطيات المديرية العامة للجمارك.

وتم احصاء 230 مخالفة تجارية،أفرزت غرامات باكثر من 68.5 مليار دينار ،كما تم احصاء 232 مخالفة جبائية و مخالفات بملياري دينار ،مقابل 44 مخالفة جمركية بقيمة غرامات قدرت ب31.47 مليار دينار.

في نفس السياق،تم احصاء سنة 2015 من خلال عمليات قام بها 97 فرقة مختلطة عبر التراب الوطني 485 مخالفة بقيمة 17.42 مليار دينار،علما ان الفرق المختلطة أنشأت بمرسوم يحمل رقم 97-290 عام 1997 ،و عهدت اليها مسائل المراقبة على مستوى وحدات الإنتاج و التوزيع و التخزين للسلع و البضائع و مؤسسات الخدمات،و غيرها من مجالات النشاط.

ويرتقب أن يتم تفعيل الفرق المختلطة،على خلفية اعداد وزارة التجارة لمرسوم جديد،يضمن توسيع مجال الصلاحيات لتشمل عمليات التجارة الخارجية و إمكانية مراجعة التعويضات من قبل العناصر العاملين في الفرق.

ن.م