طابع جديد بمناسبة السنة الأولى على ترسيم اللغة الأمازيغية



سيصدر بريد الجزائر، اليوم الثلاثاء 07 فيفري 2017، طابعا بريديا (01) تذكاريا جديدا بمناسبة مرور “السنة الأولى على ترسيم اللغة الأمازيغية”، حيث تبلغ قيمة هذا الطابع البريدي 25.00 دج. وسيجري البيع المسبق لهذا الإصدار الطوابعي الجديد اليوم الثلاثاء 07 وغدا الأربعاء 08 فيفري 2017 عبر جميع القباضات الرئيسية للولايات الـــ48.

في حين سينطلق البيع العامل نفس الإصدار الطوابعي ابتداء من يوم الخميس 09 فيفري 2017، عبر جميع مكاتب البريد.كما سيرفق بيع الإصدار الطوابعي الخاص بــ”السنة الأولى لترسيم الأمازيغية” بظرف اليوم الأول للإصدار، يحمل ختم اليوم الأول، وبقيمة 07.00 دج.الطابع من تصوير جازية شريح بمقياس 29X 43.

نسرين.م