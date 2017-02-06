دعوة إلى خلق تكتلات بين المؤسسات من أجل تقليل فاتورة الواردات

نظرا للارتفاع الكبير في فاتورة الواردات الجزائرية في مختلف المجالات، والمتزامن مع الاستنزاف الشديد الذي تتعرض له العملة الصعبة من البنوك الجزائرية، قرّر تكتل المؤسسات الصناعية الجزائرية بأنواعها الثلاثة، الرقمية، الميكانيكية والمشروباتية، اتخاذ إستراتيجية جديدة تتمثل في بناء هيكل تنظيمي من شأنه أن يعزز القدرة الصناعية المحلية وتقليل التبعية للخارج.

المشروع الذي تم الإعلان عنه خلال الندوة الصحفية التي أقيمت بيومية المجاهد صبيحة أمس، طرحه ثلاث رؤساء تكتلات بارزة في الاقتصاد الوطني، ويتمثل في ضرورة التنسيق بين المؤسسات الاقتصادية الجزائرية والتعاون فيما بينها، اقتداء بالتجربة الألمانية التي عرفت نجحا كبيرا في ترقية صناعاتها، ونقل الخبرات من المؤسسات الكبيرة لنظيراتها الصغيرة، من أجل تحسين أدائها في السوق المحلي.

مدير تكتل المؤسسات المشروباتية، مراد بوعتو، صرح أن الاقتصاد الوطني في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بحاجة ماسة الى هيكل بهذا الشكل ، قائلا” لدينا المادة الخام التي تمكننا من احتلال الأسواق المحلية ولكننا عاجزين عن تحقيق هذا المبتغى، لذلك نسعى إلى لم شمل المؤسسات العاملة في قطاع المشروبات ولعدة اعتبارات، أبرزها توحيد الرؤية المستقبلية لهذه المؤسسات، وذلك لا يكون إلا من خلال التنسيق والتشاور بين مؤسسات القطاع، من أجل تطوير الإنتاج المحلي ولما لا بلوغ التنافسية مع المؤسسات الأجنبية خلال السنوات المقبلة”.

من جهته قال مدير التكتل الوطني للصناعات الإلكترونية، عمروعياش مهدي، “إن العمل البرمجي لا يحتاج إلى تجهيزات كبيرة أو معدات مكلفة، مثلما هو الحال مع المؤسسات الإنتاجية الأخرى، لذلك فان فرصة نجاح مشروعنا كبيرة جدا، بشرط أن نسير في الطريق المرسوم وهو التعاون الكلي بين المؤسسات الكبيرة والصغيرة في مجال تطوير البرمجيات، قصد تحقيق الاكتفاء الذاتي ومن ثم المنافسة الخارجية”.

وبخصوص اليد العاملة ومدى كفائتها في ظل التنافس الشرس الذي تعرفه الأسواق العالمية في مجال البرمجيات قال، عمروعياش”لدينا كفاءات قادرة على خلق نوع من التنافس ولكن للأسف هي قليلة جدا، وعليه فإننا نسعى إلى تكوين اكبر قدر ممكن من الأفراد المحترفين في مجال البرمجيات، كما نأمل في استعادة الأفراد العاملين في الخارج والقادرين على تقديم الاضافة لهذا القطاع الحساس”.

من جانب آخر، صرّح بن ساسي عادل، رئيس تكتل مؤسسات قطع الغيار قائلا “إن الوقت قد حان لإعادة النظر في سياسة الواردات التي نخرت كاهل الاقتصاد الوطني، حيث كلفة الخزينة العمومية نحو 15 مليار دولا منها 5 مليار دولا خاصة بقطع غيار سوناطراك فقط، وتشمل هذه الواردات كل من التنقيب، النقل والإنتاج، وهي قطع غيار نحن قادرون على الاستثمار فيها وتقليص فاتورة وارداتها بنسبة 10 بالمائة أي ما يعادل 500 مليون دولا سنويا قادرة للزيادة لو تم التعامل مع العملية بالشكل المسطر له”.

وفي السياق ذاته، دعى بن ساسي المؤسسات العامة والخاصة إلى توحيد الجهود من اجل النهوض بالاقتصاد الوطني، مضيفا في الوقت ذاته أنّ اللامبالاة والأحادية في العمل التي تطغى على الشركات الجزائرية لن تفيد في شيء، وأن التواصل وتبادل الخبرات أساس النجاح.

ع.فداد