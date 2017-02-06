حسين معزوز: التشريعيات جاءت في ظرف مميز

أكد الأمين العام لوزارة الداخلية، حسين معزوز، أن الانتخابات التشريعية التي ستجرى في ماي المقبل تأتي في ظرف مميز، يتزامن مع مرور سنة من التعديل الدستوري الذي أقره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وذكر الأمين العام ملتقى جهوي تحضيري للاستحقاقات التشريعية المقبلة، بالمكاسب التي تعززت في الدستور الجديد و ما تضمنه من إقرار قانونين عضويين أولهما يتعلق بإنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والتي تم دسترها، و للمرة الأولى وإكسابها طابع الديمومة، كما تحدث عن القانون العضوي للانتخابات و الذي جاء حسبه بترتيبات جديدة أعطى فيها مهمة التحضير المادي والبشري للإدارة المحلية.

وفي سياق متواصل أكد معزوز على الأهمية التي تكتسيها مصلحة الانتخابات على مستوى البلديات معتبرا إياها بمثابة “خلية أساسية” لإنجاح عملية الاقتراع ملحا على ضرورة ضمان التأطير الذي يجب أن يكون في المستوى لفائدة مصلحة الانتخابات قائلا إن أداءها “الجيد ينعكس بالإيجاب على سيرورة العملية الانتخابية حتى تجرى بكل أريحية وفي جو يسوده التنظيم المحكم.”

وذكر في السياق بالتعليمات التي أسدى بها وزير الداخلية والجماعات المحلية للولاة في لقائهم بالحكومة القاضية بضرورة إعادة تنظيم هذه المصلحة والسهر على ديمومة عملها بإيلائها الأهمية الكافية من أجل القيام بمهامها مع الأخذ بالحسبان حجم الهيئة الناخبة عبر كل بلدية.

ن.م