بنك الجزائر يجمد توطين استيراد السيارات الخاصة للمؤسسات

أشعر بنك الجزائر البنوك والمؤسسات المالية عبر تعليمة خاصة صدرت أمس بقرار يقضي بتجميد توطين استيراد السيارات الخاصة للمؤسسات، في انتظار إصدار التنظيم والآليات التي ستؤطر النشاط.

و تشير التعليمة ” نعلم البنوك والمؤسسات المالية بأن السلطات الوصية تستعد لوضع آليات جديدة لتأطير عمليات استيراد السيارات للحساب الخاص للشركات” .. “وفي انتظار وضع التنظيم المعني ودخوله حيز التنفيذ، البنوك والمؤسسات المالية مطالبة بتجميد كل عمليات التوطين ” وأضافت التعليمة “الرؤساء المديرون العامون والمديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية مدعون للسهر على التطبيق الصارم للتعليمة”.

و تسعى السلطات العمومية من خلال التعليمة الجديدة الى تاكيد التوجه لتقليص و ضبط استيراد السيارات و المركبات،مع فرض نظام الحصص الذي يرتقب أيضا ان يتم تحريره في غضون جوان المقبل،بعد توزيع الحصص على المتعاملين في افريل المقبل.

نسرين.م