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اتصالات الجزائر تعلن صيغة إنترنت جديدة بتدفق مضمون

بـ100 ميغابايت في الثانية:
اتصالات الجزائر تعلن صيغة إنترنت جديدة بتدفق مضمون

eldjazair 6 فبراير 2017 الاقتصاد اضف تعليق 47 زيارة

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أعلنت اتصالات الجزائر عن إطلاق خدمة جديدة للإنترنت الثابت بسرعة 100 ميغابايت في الثانية قريبا وستسمى”أف تي تي أش”، وهي الخدمة التي ستغير مفهموم الأنترنت في الجزائر وتعتمد الصيغة الجديدة على إدخال الهاتف الثابت والإنترنت إلى بيت الزبون (جمهور أو مؤسسات) عن طريق الألياف البصرية، وهو ما تترجمه تسمية الصيغة الجديدة بالإنجليزية وهي FTTH، ومعناها أن الألياف البصرية تصل إلى غاية البيت Fibre To The Home، عكس تقنية “أم صان” التي تصل بالألياف البصرية إلى غاية الحي فقط وليس إلى داخل بيت الزبون.
ووفق المعلومات التي نشرها موقع اعلامي خاص فإن هذه الصيغة الجديدة ستكون مدعومة بدخول الكابل البحري للإنترنت وهران-فالنسيا الإسبانية المعروفة بـ”أورفال”، حيث سيزيد من سعة التدفق وخاصة الدولية وسيوفر لها تأمينا أكبر.
ق.و

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