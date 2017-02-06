“أبوس” تخطر مجلس المنافسة

أخطرت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه “أبوس”، مجلس المنافسة نتيجة التصريحات الأخيرة لرئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، علي حماني، المتعلقة برفع أسعار المشروبات خلال الأشهر القليلة القادمة، والتي اعتبرتها إخلالا بالمادة المادة 06 من قانون المنافسة.

وقالت “أبوس” في بيان لها، صدر امس، إن “المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك و محيطه، بصفتها جمعية معتمدة وناشطة في مجال حماية المستهلك، تأسف لما ورد خلال الندوة الصحفية المنعقدة بفندق الشيراطون بالعاصمة بتاريخ 01/02/2017، من تنظيم الجمعية المهنية لمنتجي المشروبات، حيث صرح رئيس هذه الهيئة للصحافة أنه سيتم رفع الأسعار بين شهر فيفري ومارس من العام الجاري”.

وأردفت الجمعية في بيانها، أن “هذا التصريح من شأنه عرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع وغير المباشر لارتفاع الأسعار، وهو فعل محظور بموجب المادة 06 من الأمر 03/03 المعدل والمتمم من قانون المنافسة”، معتبرة أن “التصريح في ندوة صحفية بـ “التوقع” بارتفاع الأسعار، يعتبر رسالة مباشرة للمنتجين من أجل الاتفاق على رفع الأسعار بشكل جماعي، وهو ما يعتبر توافقا أفقيا يمنعه القانون”. والدليل على ذلك -حسب البيان دائما- هو “صياغة غالبية الصحف لهذا التصريح كالتالي : “منتجو المشروبات يقررون زيادة الأسعار”!!!”.

وعليه تؤكد المنظمة في بيانها بأنها “تدين وستواجه أي تصريح من جمعيات مهنية يتعلق بالأسعار، وذلك حماية لقواعد المنافسة النزيهة وللقدرة الشرائية للمستهلك، مع تأكيدها على ضرورة تطبيق العقوبات الواردة بالقانون ضد هذه الممارسات”، كما “تشير إلى أنها راسلت مجلس المنافسة للتدخل ووضع حد لمثل هكذا السلوكات، وتنتظر موقفها في أقرب الآجال”.

نسرين.م