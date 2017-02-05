130 ألف عامل سيتم تعويضهم بسبب التقلبات الجوية

صرح رئيس الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء أحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، عبد المجيد شيكاتلي، أن الصندوق سيقوم بتعويض 130 ألف عامل مع نهاية شهر فيفري الحالي، وذلك بناء على سوء الأحوال الجوية التي عرفتها البلاد مؤخرا، حيث أدت إلى تعطيل مصالح العديد من المؤسسات وإحجامها عن مواصلة الإنتاج.

شيكاتلي وخلال الندوة الصحفية التي عقدها صبيحة أمس بمقر يومية المجاهد، قال “إن الصندوق السالف الذكر قد أحصى أكثر من 1.142.000 موظف وذلك مع حلول العام الجديد، بعد أن كان العدد سنة 2001 لا يتجاوز 200 ألف سنة، وهو ارتفاع كبير في سوق العمل الجزائري، كما أن مداخيل الصندوق أصبحت في حدود الـ 41 مليار دينار بعد أن كان لا يتجاوز الـ 31 مليار دينار”.

إن التقلبات الجوية التي وقعت خلال الأيام الماضية، وأدت إلى خسائر كبيرة لدى العديد من المؤسسات الاقتصادية، ستجبر الصندوق على دفع تعويضات مالية كبيرة، قد تكون هي الأعلى منذ إنشائه سنة 1997، وبخصوص هذا الأمر يقول شيكاتلي”هناك 10 ألاف مؤسسة اقتصادية تندرج ضمن القطاعات الثلاث، قد تضررت من التقلبات الجوية الحاصلة في الأيام الماضية، حيث سيكون الصندوق مجبرا على تعويض ما بين 130 ألف إلى 200 ألف موظف، ضمن مبلغ مالي لا يتجاوز 300 ألف دينار”ن مضيفا في الوقت ذاته ” 66 بالمائة من التوقفات كانت بسبب الثلوج التي منعت الورشات من مزاولة عملها، وهي الواقعة في الشرق الجزائري، قسنطينة، باتنة وتيزي وزو”.

من جهة أخرى، كشف شيكاتلي عن طبيعة المراقبة التي يقوم بها الصندوق، حيث قال ” لدينا 58 مراقبا ينشطون عبر كامل التراب الوطني، مهمتهم مراقبة القطاعات الثلاث المعنية والمرتبطة مباشرة بالصندوق، وهو ما يعادل 400 ألف موظف”.

ع.فداد