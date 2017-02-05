نقابات التربية تطالب بن غبريط بإيفاد لجنة تحقيق لمعالجة الملفات العالقة

طالبت نقابات التربية لولاية بجاية، ممثلة في”الكلا”،”الأسنتيو”،”ساتاف” و”سناباب”، وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بضرورة إيفاد لجنة تحقيق للوقوف على الأسباب الكاملة وراء سياسة التماطل المنتهجة من طرف مديرية التربية بالولاية ذاتها في معالجة جملة الملفات العالقة.

دعت كل من النقابة الوطنية لعمال التربية “الأسنتيو”،والنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين “ساتاف”، ونقابة مجلس ثانويات العاصمة”الكلا”،والفدرالية الوطنية للتربية “سناباب”، وزيرة التربية نورية بن غبريط للتحرك العاجل لكشف التلاعبات وسياسة التماطل التي تنتهجها مديرية التربية لبجاية في تصفية الملفات العالقة في مقدمتها تسوية وضعية السكنات الوظيفية والمرفقة ضمن الجنة المشتركة التي لم تباشرعملها بعد على الرغم من تنصيبها منذ أكثر من سنة، بالإضافة إلى ضرورة معرفة سبب التأخر الفادح في تسوية جميع الوضعيات المالية العالقة في مقدمتها منحة المردودية والترقية في الدرجات ورواتب الموظفين الجدد، مطالبين في السياق ذاته بوضع رزنامة سنوية للأجور والتنسيق بين المصالح لتفادي الوقوع في الأخطاء، وكذا الاستمرار في استغلال القوائم الاحتياطية في مختلف الأسلاك لتفادي الوقوع في الشغور.

كما أكدت النقابات في بيانها الذي تحوز “الجزائر” نسخة منه ، تمسكها بتسوية الوضعية الإدارية و المالية لـ139 عامل مهني، بالإضافة إلى تسوية الوضعية المالية للمتعاقدين والتي لم تصرف أجورهم لحد الآن، مشددة على ضرورة تدخل وزيرة التربية لمنع التحويلات العشوائية و فرض الإلتزام بالمحاضر الممضاة مع اللجان المتساوية الأعضاء، هذا و طالبت النقابات بإجراء الحركة الإستثنائية للأسلاك المشتركة و عدم حرمانهم كباقي موظفي القطاع، وكذا العمل بشفافية مع احترام عنصر الأقدمية في تحويل حجاب المؤسسات التربوية إلى مؤسسات تتوفرعلى سكنات.

وفاء مرشدي