منتخبو الأفلان بتيبازة يهددون بالانسحاب من الحزب

هدد منتخبو حزب جبهة التحرير الوطني لولاية تيبازة بالانسحاب منه وذلك على خلفية ما أسموه بسياسة الإقصاء والممارسات “المافيوية” التي يقوم بها السيناتور عن الولاية عبد القادر زحالي والذي اتهموه بقطع الطريق أمامهم للترشح للتشريعيات المقبلة وإتلاف وثائق الموجودة في ملفاتهم التي أودعت على مستوى قسمات تيبازة.

وطالب المنتخبون خلال الاجتماع الذي عقدوه أمس بمقر كتلة حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الولائي بتيبازة بالسماح لهم بالتأكد و التحقق من صحة ملفاتهم وسلامة وثائقهم الإدارية المودعة لدى محافظة تيبازة التي يرأسها النائب

وحمل المنتخبون الأمين العام جمال ولد عباس المسؤولية الكاملة لما يحدث من مهازل وفضائح في محافظة تيبازة متهمين إياه بالكذب والمراوغة والتآمر ضدهم سيما بعد أن أعلن أنه هومن سيكون المشرف على ثلاث ولايات وهي العاصمة وتيبازة والبليدة وبالتالي كان عليه أن يشرف هو شخصيا على عملية تجميع الملفات من قسمات تيبازة في عين المكان من خلال التنقل إلى المحافظة عوض إعطاء هاته المهمة إلى محافظ تيبازة رشيد عثمان وهو مترشح ومنافس لباقي المترشحين الآخرين مايعتبر انتهاك للقوانين الداخلية للحزب معربين في السياق ذاته عن تذمرهم من الممارسات الإقصائية التي يقوم بها السيناتور السابق ومحافظ تيبازة ضد المنتخبين البسطاء وهي الوضعية التي تنذر- تنذر بالانفجار رهيب يذهب بريح الافالان خلال الانتخابات التشريعية القادمة.

زينب بن عزوز