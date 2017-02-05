مباركي: تلقينا تعليمة من سلال من أجل إعادة تنظيم قطاع التكوين المهني

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، أن هيئته ستقوم بخطوات مهمة من أجل إعادة الاعتبار لقطاع التكوين المهني الذي يعد عصبا مهما في تطوير الاقتصاد الوطني.

وقال مباركي خلال حلوله ضيفا بالإذاعة الوطنية، “لقد تلقينا تعليمات من الوزير الأول عبد الملك سلال من أجل إعادة تنظيم قطاع التربية والتكوين المهني، من اجل تلبية الاحتياجات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني”.

ويعد الهدف الرئيس من هذه الخطوة حسب الوزير مباركي، الى ” توفير الموارد البشرية المؤهلة التي يطالب بها القطاع الاقتصادي، من اجل مواكبة المنافسة في السوق العالمية للشغل، كما أن هذا الهدف لن يجسد في أرض الواقع إلا بتحقيق التوافق بين التدريب والتوظيف”.

وفي السياق ذاته ركز المتدخل أن قطاعه لا زال يستقطب الآلاف من الشباب سنويا، قائلا “الكثير من الشباب الراغب في تكوينٍ حقيقي، يضمن له مؤهلات عملية تساعده على الظفر بمنصب شغل في سوق العمل المحلية على وجه الخصوص، مذكرا أن القطاع يستقطب كل سنة 650.000 من المتعلمين وفي مختلف الاختصاصات”.

كما أشار مباركي أيضا إلى أن نحو 240.000 من الخرجين المؤهلين والذين يتم تدريبهم سنويا في مؤسسات التدريب يتم دفعهم مباشرة إلى القطاعات المنتجة.

عادل.ف