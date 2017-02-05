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قرب الانتهاء من إنشاء 3 مسالخ جهوية بكل من حاسي بحبح وعين مليلة والبيض

الرئيس المدير العام لمجمع الصناعات الغذائية واللوجستيك::
قرب الانتهاء من إنشاء 3 مسالخ جهوية بكل من حاسي بحبح وعين مليلة والبيض

eldjazair 5 فبراير 2017 الوطني اضف تعليق 22 زيارة

2017-02-05_190727

كشف الرئيس المدير العام لمجمع الصناعات الغذائية واللوجستيك جهيد زفيزف عن قرب الانتهاء من إنشاء مسالخ جهوية في أقطاب الإنتاج بكل من حاسي بحبح وعين مليلة والبيض، مؤكدا مساهمتها في الإنتاج الوطني بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15 بالمائة.
أوضح جهيد زفيزف خلال حلوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح ” للقناة الإذاعية الأولى أن سبب غلاء لحوم الضأن الذي وصل إلى 1200 دج هو نقص المنشآت خاصة المسالخ التي تهيكل الموالين في هذه الشعبة مما أدى ذلك إلى كثرة الوسطاء وبالتالي ارتفاع أسعار اللحوم التي من المفروض أن يتراوح سعرها بين 550 دج إلى 700 دينار جزائري.
وأكد ضيف الأولى أن الجزائر تنتج حوالي 27 مليون من رأس الضأن 50 بالمائة منها موجهة لإعادة الإنتاج، مشددا على أن هذه الشعبة تحتاج إلى هيكلة المنشآت لضبط أسعار اللحوم الحمراء التي تشهد ارتفاعا ملحوظا.
وأفاد زفيزف بأن إنتاج الجزائر للحوم بلغ 550 ألف طن سنويا حيث تمتلك مليوني رأس من الأبقار، بالإضافة إلى أن لحوم البقر تشكل أكبر نسبة استيراد بما قيمته18 بالمائة من النسبة الإجمالية لاستيراد اللحوم في حين لاتتعدى نسبة استيراد لحوم الضأن 2 بالمائة، مبرزا أن تربية الأبقار تستلزم مساحات اكبر لإنتاج الأعلاف وهذا ما يتطلب جلب المستثمرين فيما يخص التسمين المكثف.
وأشار المتحدث إلى أن الآليات المطبقة في عمليات الحفظ والتخزين والذبح وفقا لمقاييس المنظمة العالمية للتغذية والزراعة “الفاو” هي ذاتها منوها إلى أن الجزائر يجب عليها بلوغ 8 مليون متر مكعب حتى تتمكن من تحقيق الأمن الغذائي وحاليا لدينا 4.5 مليون متر مكعب مضيفا أنه على مستوى المجمع بلوغ مليون متر مكعب إلى جانب أنه هناك برنامج جديد يخص 650 ألف متر مكعب وإنتاج حوالي 50 قاعدة لوجستيكية عبر التراب الوطني.
وفاء مرشدي

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