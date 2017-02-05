دعوات للاضطلاع بدور “مهيكل” لمحور باريس-الجزائر

اعتبر المسؤول السامي الفرنسي المكلف بالتعاون الصناعي والتكنولوجي الجزائري- الفرنسي، جون لوي لوفي، أول أمس بباريس، أنه على محور باريس-الجزائر الاضطلاع بدور “مهيكل” على غرار محور باريس-برلين، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الثنائي باريس- الجزائر هو في “قلب الواجهة أوربا- إفريقيا”.

وأوضح نفس المسؤول في حديث مطول خص به يومية لاتريبون, أنه “يمكننا القول عموما على الصعيد الاستراتيجي, بأن الثنائي باريس-الجزائر هو في قلب الواجهة أوربا إفريقيا. فالجزائر في قلب شمال إفريقيا الى جانب بلدان جد هامة كالمغرب و تونس. فبالنسبة لبلد كفرنسا, على محور باريس-الجزائر الاضطلاع بدور مهيكل على غرار محور باريس-برلين”.

وبصفته مختص في الشؤون الاقتصادية, تكمن مهمة المسؤول المذكور و الذي تم تعيينه سنة 2013 حسب قوله :” علينا أن نسرع, فيما يخص العلاقات القائمة بين الجزائر و فرنسا, من وتيرة المرور من نمط قائم على التجارة الى نمط قائم على الشراكات التي تحدد التنمية الاقتصادية و الاجتماعية” في إطار ” إعلان الشراكة و الصداقة” الذي وقعه في شهر ديسمبر 2012 بالجزائر العاصمة الرئيسان عبد العزيز بوتفليقة و فرانسوا هولاند.

و حسب المتحدث ,لا يوجد اليوم على الساحة العالمية للدول-الأمم ما يعادل الثنائي الجزائر-فرنسا على الصعيد الاقتصادي و الاستراتيجي ,لاسيما فيما يتعلق بالقرب الجغرافي واللغوي والثقافي وكذا ملايين الأشخاص الذين لديهم اقارب على ضفتي الحوض المتوسطي.

و أكد بأنه مع الجزائر ,يتعلق الأمر “بدفع ورشة الحوض المتوسط الغربي الى الأمام من حيث الازدهار و الأمن”.

و فيما يخص الشراكة مع الجزائر, أشار جون لوي لوفي قائلا ” نحتاج الى العمل على الأمد الطويل, كون التنافس القائم على الصعيد العالمي اليوم, يدفع بان نطبع بحضورنا أساسيات التنمية في بلد ما”.

و استطرد قائلا :” هذا الذي يسمح لنا ,نحن الفرنسيون ,بالتميز عن منافسينا لا سيما الاسياويين بل و حتى الأمريكيين المهتمين للغاية بالسوق الجزائرية في المجالين الرقمي و الفلاحي”. و تابع حديثه في هذا الصدد مستدلا بمثال المنافسين الصينيين ” الذين لديهم إستراتيجية حقيقية للولوج الى القارة الإفريقية منذ عدة عقود”.

و أشار بأنه في إطار أولويات التعاون مع الجزائر, تكمن مهمته في ” إنشاء شراكات يقتدى بها … بكل بساطة بغرض الإشارة الى أنه يمكن العمل مع الجزائر و أن الأمر يعود بالمنفعة على الطرفين” مضيفا في ذات السياق انه تمت المبادرة بحوالي ثلاثين اتفاقية الى غاية اليوم ونحن نقوم ب” مرافقتها”.

ق.و