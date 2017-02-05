“السي أي أي” تراقب الأحزاب الإسلامية في البلاد العربية

استثنت الاستخبارات الأمريكية جماعة الإخوان في تونس والمغرب من المراقبة والتضييق الذي تنوي إدارة الرئيس دونالد ترامب تطبيقه على فروع الجماعة بكافة الدول العربية، وفي مقدمتها مصر والأردن، وسوريا، ولبنان، وقطر، وليبيا، وكذلك السودان وموريتانيا والجزائر.

وتعمل المخابرات الأمريكية بحسب موقع “لوسيت أنفو”، على تحليل الأوضاع في الدول العربية، وتعد تقارير للرئيس الحالي دونالد ترامب، حيث تركز على الأحزاب والمنظمات التي تعتبر امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين، في البلاد العربية المذكورة.

وبحسب الموقع داته فإن الاستخبارات الأمريكية استثنت كلا من تونس والمغرب في هذه المراقبة، بسبب الدور الذي لعبته الأحزاب الإسلامية في كلا البلدين في الانتقال الديمقراطي ومشاركتهما في التشكيلة الحكومية العدالة والتنمية بالمغرب، وحزب النهضة بتونس .

وكشفت تقارير سي آي إيه ، أن السبب في عدم إدراج كل من حزب العدالة والتنمية المغربي، وحزب النهضة التونسي ضمن قائمة الولايات المتحدة للإرهاب، هو مخافة أن يؤدي تصنيفهما في تلك القائمة الشباب المتدين إلى التشدد والتطرف ومن ثمة محاربة الغرب بصفة عامة، والولايات المتحدة بصفة خاصة .

رفيقة معريش