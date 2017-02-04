وزارة التعليم العالي توافق على استقبال طلبة الهندسة اليوم

من المنتظر أن تستقبل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، اليوم، ممثلي طلبة الهندسة من أجل النظر في مطالبهم البيداغوجية العالقة بمقر الوزارة، في الوقت الذي يجلس فيه ممثلو طلبة الصيدلة و طب جراحة الأسنان في طاولة واحدة مع الوزير الأول عبد المالك سلال لمناقشة المطالب المتعلقة بحياتهم المهنية.

كشف مستشار وزارة التعليم العالي المكلف بالتنظيمات الطلابية صغور سعيد ، عن موافقة الوصاية لاستقبال ممثلي عن طلبة الهندسة اليوم و فتح باب الحوار معهم لمناقشة و دراسة جملة مطالبهم المرفوعة منذ اشهر.

و يأتي قرار وزير التعليم العالي و البحث العلمي طاهر حجار القاضي باستقبال طلبة الهندسة على مستوى مقر وزارته و فتح المجال أمامهم لمناقشة مطالبهم البيداغوجية بعد أشهر عديدة من الإحتجاجات التي قاموا خلالها برفع جملة من المطالب العالقة خاصة المتعلقة بمبلغ التربص الذي يدفعه الطالب للمؤسسات الخاصة مقابل تربصه على مستواها و المقدر ب90 ألف دينار جزائري و هو المبلغ الذي لا يمكنه تسديده، بالإضافة إلى مطلب التسوية بينهم و بين طلبة الهندسة المدنية.

وفاء مرشدي