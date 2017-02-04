منتوج القمح مهدد في بلدان المتوسط

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة (فاو) ظهور سلالتين جديدتين من الأمراض الفطرية التي تصيب القمح في العام 2016 من شأنهما القضاء على محاصيل زراعية بكاملها وهما تطالان خصوصا بلدان البحر المتوسط.

والمرضان هما الصدأ الأسود في صقلية والصدأ الاصفر في بلدان عدة في افريقيا وآسيا واوروبا.

وقال الاخصائي في علم أمراض النباتات في منظمة “فاو” فاضل دوشنجلي “علينا التحرك سريعا ومقاربة المشكلة بطريقة شاملة”.

وفي ظل استمرار آفات زراعية اخرى معروفة في التفشي في بلدان اخرى، تؤكد الدراسات التي اجرتها جامعة ارهوس الدنماركية والمركز الدولي لتحسين محاصيل الذرة والقمح في المكسيك واوردت تفاصيلها مجلة “نيتشر” على “أهمية الكشف والتحرك المبكر للحد من الأضرار على إنتاج القمح خصوصا في حوض البحر المتوسط”.

وتنتشر آفة الصدأ الزراعية بسرعة كبيرة لدى القمح اذ تجتاز مسافات كبيرة بفعل الرياح. وفي حال عدم رصدها ومعالجتها في الوقت المناسب، يمكن ان تحول المحاصيل السليمة إلى أكوام من الأوراق الصفراء والأعناق السوداء والحبوب المسطحة.

ويصيب النوع الأول المكتشف جزيرة صقلية، في حين يطال النوع الثاني ايطاليا والمغرب وأربعة بلدان اسكندينافية.

ق.و