لم نفشل في مفاوضاتنا وما تبقى من مطالب طلبة الصيدلة في كرة الوظيف العمومي

يلتقي الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم مع طلبة الصيدلة و طب جراحة الأسنان، وذلك في محاولة لطي ملفهم و ذلك بعد تعذر المفاوضات مع وزارة الصحة و عجز وزارة التعليم العلي و البحث العلمي من تلبية البعض من مطالبهم التي هي خارجة من صلاحياتها.

وكشف مستشار وزارة التعليم العالي المكلف بالتنظيمات الطلابية صغور سعيد عن تشكيل لجنة خاصة متكونة من ممثل عن وزارة التعليم العالي و ممثل عن وزارة المالية وآخر من وزارة الصحة تحت رئاسة ممثل عن الوظيف العمومي للعمل على دراسة مطالب فئة طلبة الصيدلة وطب جراحة الأسنان المتعلقة بدراسة ملف إعادة هيكلة شهاداتهم لدى الوظيف العمومي والنظر في سلم التنقيط برفعها من 13 إلى 16، باعتبار أن المطلب خارج عن صلاحيات وزارة التعليم العالي، مؤكدا أن هذا المطلب قيد الدراسة بعد مراسلة الوزير الأول للوظيف العمومي من أجل التكفل به، و هو الأمر الذي وصفه بالعسير كونه يتطلب إعادة صياغة كاملة لسلم التنقيط المعمول به في الوظيف العمومي، مفيدا بأن هذه اللجنة قامت بالاجتماع مرتين لحد الآن، و أن عملها مستمر و من المنتظر أن يدوم إلى غاية شهر جوان المقبل.

وفيما يتعلق بتحميل بعض الأطراف، المسؤولية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي واتهامها بالتقاعس في إيجاد حلول لملف طلبة الصيدلة و جراحة الأسنان أكد المستشار أن هذه الأخيرة بذلت كل ما في وسعها لمعالجة المطالب البيداغوجية لهاته الفئة ، سيما التي هي من اختصاصها، والمتعلقة بمنحهم الأولوية في الإقامة و فتح تخصصات جديدة وإعادة النظر في البرنامج مؤكدا أن هذا الأخير كان محور اللقاء الذي جمع رئيس اللجنة الوطنية للبيداغوجيا مع ممثلي الطلبة أول أمس، مبرزا بأن على الطلبة معرفة أن تكفل الوصاية بجملة مطالبهم البيداغوجية لا يعني الاستجابة الفورية، مؤكدا أن التجسيد سيكون تدريجيا.

هذا و أبرز صغور أن وزارة التعليم العالي هي من قامت بتحويل جملة المطالب الخارجة عن صلاحياتها لطاولة الوزارة الأولى، في مطالبة منها للوزير الأول عبد المالك سلال لاستقبال ممثلي عن الفئتين لدراسة المطالب المرفوعة من قبلهم و المتعلقة بحياتهم المهنية في مقدمتها الترقية، بالإضافة إلى قضية إعادة هيكلة شهاداتهم في الوظيف العمومي والنظر في سلم التنقيط برفعها من 13 إلى 16، مؤكدا أن هذه الأخيرة سارية الدراسةو أن العمل عليها سيأخذ الكثير من الوقت، و قد يستمر إلى غاية شهر جوان المقبل.

وفاء مرشدي