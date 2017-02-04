“لا تجعلوا التشريعيات المقبلة تبخر حلم الانتقال الديمقراطي”

ناشد رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس الأحزاب والتنظيمات والشخصيات الوطنية المنضوية تحت راية الانتقال الديمقراطي وهيئة التشاور والمتابعة ضرورة الحفاظ على وحدة صف المعارضة الوطنية التي تمثل مكسبا ثمينا بالنسبة للقضية الديمقراطية في بلادنا ولعصرنة المنظومة السياسية الوطنية بصفتها المعبر الوحيد للخروج من الانسداد السياسي الراهن ولتجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة ولتجنيب البلد سوء عواقب التوترات الاجتماعية المتصاعدة.

وتأتي مناشدة بن فليس في البيان الذي توج اجتماع المكتب السياسي المنعقد أمس بمقر الحزب حازت ” الجزائر” على نسخة منه بعد ما وصلت إليه وضعية تكتل المعارضة على خلفية مطالبة رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي من رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري مغادرة هيئة التشاور والمتابعة وإنسحاب العديد من الشخصيات الوطنية منها .

وأعلن بن فليس في السياق ذاته تمسك طلائع الحريات بالعمل الوحدوي للمعارضة الوطنية في خدمة مشروع الانتقال الديمقراطي مؤكدا أن الاستحقاق التشريعي القادم بطابعه الهزيل والزهيد لا يستحق الاهتمام الذي يسعى النظام السياسي القائم جاهدا إلى إكسابه إياه لدى المواطنات والمواطنين عامة والطبقة السياسية وأورد في بيانه: “من واجب المعارضة الوطنية أن لا تسمح لاختلاف المواقف من استحقاق تشريعي فاقد لأي معنى ومدلول سياسيين بأن يمس بحرمة و مصداقية المشروع الأكبر الذي التفت حوله وهو مشروع الانتقال الديمقراطي الذي كلفها الكثير من الجهود والتضحيات للوصول به إلى مصف مشروع وطني تعلق عليه الكثير من التطلعات والآمال.”

ودعا بن فليس في سياق منفصل قيادات الحزب على كل المستويات إلى الإسهام في الشرح الواسع لموقف الحزب المقاطع للتشريعيات المقبلة قصد تحسيس المواطنات والمواطنين بجسامة المشاكل الحقيقية التي يعاني منها البلد والتي لا يمكن للاستحقاق التشريعي القادم أن يخفي دقتها والطابع الاستعجالي للتكفل بها و معالجتها و جدد المكتب السياسي قناعته بأن هذه المشاكل الحقيقية تكمن في الانسداد السياسي الذي تغذيه حالة الركود و الجمود التي يعيشها البلد و في الأزمة الاقتصادية التي تزداد حدتها دون خطة تصدي لها و في تصاعد التوترات الاجتماعية التي يظهر النظام السياسي القائم أمامها مرتبكا و عاجزا و فاقدا للسيطرة على مجرى الأمور.

زينب بن عزوز