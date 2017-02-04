فولكسفاغن تعتزم بعث مصنع لتركيب سياراتها في تونس

تعتزم الشركة الألمانية للسيارات الأشهر في العالم “فولكسفاقن” الاستثمار في تونس ، من خلال بعث مصنع لتركيب سياراتها بها ، ليكون بذلك ثالث مصنع في شمال إفريقيا بعد مصنعها في المغرب والمصنع الذي ستشيّده في الجزائر .

و تتفاوض مجموعة “فولكسفاغن” الألمانية، عملاق صناعة السيارات في العالم، مع المسؤولين التونسيين من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن إنشاء مصنع لها لتركيب أجزاء سياراتها في تونس .

وأفاد رئيس الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة رؤوف بن دبة بأن تونس تجري مشاورات واتصالات متقدمة مع فولكسفاغن قصد بناء مصنع في تونس موجه أساسا للتصدير .

وتعتبر تونس الوجهة الثالثة للشركة الألمانية في شمال أفريقيا حيث تقيم مصنعا لتركيب سياراتها في مدينة طنجة بالمغرب، كما أنها أبرمت اتفاقا قبل فترة في الجزائرومن المنتظر أن يشرع مجمع «سوفاك» في تسويق أول سيارة «فولسفاغن» من مصنع بغليزان في جوان 2017، والذي سينتج أربع ماركات للمجمع الألماني ستسوق بأسعار منخفضة بنسبة 20 بالمائة مقارنة بالسيارات المستوردة. ويتعلق الأمر بسيارات فولسفاغن غولف وكادي، سكودا أوكتافيا، وسيات ابيزا بنفس معايير الصانع الألماني المعمول بها في باقي مصانعه عبر العالم .

و بدخولها إلى تونس ، ستكون فولكسفاغن، ثاني شركة أوروبية لصناعة السيارات، تدخل تونس بعد شركة بيجو الفرنسية التي تقيم مصنعا لتركيب سياراتها، والتي تعدّ من أبرز العلامات التجارية في السوق التونسية

وتراهن تونس على أن تصبح قطبا صناعيا في مجال صناعة مكونات السيارات في شمال أفريقيا نظرا إلى فرص الاستثمار الواعدة مدفوعة بالدعم الكبير من شركائها بعد أن تسارعت وتيرة هذه الصناعة وشهدت تزايدا في الطلبات عليها حول العالم.

رفيقة معريش