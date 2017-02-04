الأحزاب الصغيرة تطالب بحقها في المشاركة في الاستحقاقات وإلغاء نسبة 4 بالمائة

خرجت الأحزاب المجهرية من سباتها وعلا صوتها على مقربة من التشريعيات المنتظر تنظيمها يوم الـ 4 ماي المقبل نافضة الغبار على نفسها مشكلة تكتلا سمته بالهيئة الوطنية للأحزاب السياسية التي أقصتها نسبة الـ 4 بالمائة من خوض غمار الاستحقاقات المقبلة.

قررت الهيئة الوطنية للأحزاب السياسية مراسلة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بوصفه القاضي الأول للبلاد للمطالبة بضرورة إعادة النظر في قانون الانتخابات المجحف والإقصائي والذي حرم أغلبية الأحزاب المنخرطة فيها من خوض غمار التشريعيات المقبلة بالنظر للشروط التعجيزية المتضمنة فيها لن يتوقف الأمر عند رئيس الجمهورية وإنما سيراسلون بالموازاة مع ذلك رئيس الهيئة العليا لمراقبة الإنتخابات عبد الوهاب دربال وكذا رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي لطلب توضيحات ومدى دستورية وقانونية نسبة ال4 بالمائة هذه الأخيرة التي تكرس اللامساواة واللاعدالة- على تعبيرهم- سيما وأنه سيطبق بصفة رجعية في الوقت الذي ينبغي أن يطبق بصفة فورية .

وأشارت الهيئة خلال الندوة التي عقدتها أمس بمقر حزب الجزائر منبر الغد بالعاصمة إلى أن شروط الترشح التي تضمنها قانون الانتخابات المصادق عليها من طرف البرلمان بغرفتيه مجحفة وإقصائية ومعجزة وعائق كبير لهم سيحرمهم من الترشح للاستحقاقات القادمة وذلك في الوقت الذي ينبغي أن تمنح الحرية والفرصة لكافة الحساسيات السياسية للترشح لكون هذا الأخير حق يكفله الدستور و ليست “منية ” أو”مزية” من السلطة وذكر يوسف حميدي رئيس الحزب الوطني الجزائري في هذا الصدد:” نحن كأحزاب شاركنا في الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية ومشاورات تعديل الدستوري واستجبنا لكافة الدعوات و كنا في الموعد في كل ما يتعلق بمصلحة البلاد العليا ولم نكن ننتظر أن نكافئ بقانون يمنعنا حتى من ممارسة أبسط حقوقنا وهي الترشح ” وتابع :”هناك فئة خاطت القانون على المقاس وتريد النيل من الأحزاب التي كسبت نوعا من الخبرة والقاعدة النضالية من 2012 “حابين يتهناو منا” و أضاف :”على الرغم من المشاكل التي تتخبط فيها البلاد داخليا وكل من يحيط من تحديات على المستوى الإقليمي والدولي غير أن سياسة ” تغنانت” لا تزال هي السائدة” وتساءل رئيس الحزب الجمهوري التقدمي إدريس خدير عن جدوى ووظيفة قانون الإنتخابات سيما ما تعلق بنسبة ال4 بالمائة فهل جاء لتحسين العملية الإنتخابية أم تكريس التمييز والإقصاء واستفادة أحزاب على أخرى واستفراد فئة لوحدها بالساحة السياسية؟ وقال :” إن الإنتخابات ملك للجميع والكل له الحق في المشاركة ” وأضاف :”هناك فجوات في القوانين التي تصدر بين الحين والآخر وهذه الأخيرة تريد فتح الباب على البعض وغلقها على البعض الآخر وهذا لا يجوز” وذهب رئيس حزب النور الجزائري بدر الدين بلباز من جانبه أبعد من ذلك ليتساءل عن مصداقية البرلمان القادم في ظل الممارسات الإقصائية التي كرسها قانون الإنتخابات والذي قال إنه سيكون مطعون في شرعيته.

وتساءلت ذات الهيئة عن الخارطة السياسية التي ستفرزها التشريعيات المقبلة في ظل السياسة الإقصائية التي تنهج في الوقت الراهن والتي تناقض التصريحات الرسمية سيما ما تعلق بوزير الداخلية نور الدين بدوي الذي توعد الأحزاب المقاطعة بسحب الاعتماد منها في الوقت الذي توجد فيها أحزاب أخرى تريد المشاركة غير أن شروط الترشح عائق لها أليس الأولى – على حد تعبيرها – الوقوف وإعادة النظر فيما يعيق من يريد خوض الإستحقاقات القادمة وانتقدت بالموازاة مع ذلك ما تضمنته تصريحات مدير الحريات بوزارة الداخلية والداعي فيها الأحزاب التي عجزت عن تحصيل ال4 بالمائة لتشكيل تكتلات سياسية مبررة ذلك بالقول :”ما الفائدة من تأسيس أحزاب سياسية والذهاب بعدها لتكتلات وتحالفات”.

زينب بن عزوز