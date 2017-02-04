استئناف تسليم الغاز من محطة سكيكدة الثلاثاء المقبل

قال مصدر بشركة سوناطرك، إن محطة سكيكدة ستستأنف التسليمات المعتادة للغاز الطبيعي المسال الثلاثاء المقبل، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة ورفع حالة القوة القاهرة وعودة وحدة الغاز الطبيعي المسال إلى الإنتاج.

وقال المصدر لموقع اعلامي دولي إنه سيجري توريد أول شحنة من شحنات عديدة إلى مرفأ في فرنسا.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قال مصدر سوناطراك إن كميات الغاز الطبيعي المسال من سكيكدة، تناقصت نظرا لأعمال الصيانة، لكن تم تسليم الحد الأدنى واحترمت سوناطراك التزامات العقود مع العملاء الفرنسيين.

وسلمت سوناطراك أربع شحنات من الغاز الطبيعي المسال لفرنسا في وقت سابق من شهر جانفي الماضي.

نسرين.م