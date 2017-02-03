أصحاب مشاريع “أونساج” مدعوون للتقرب من البنوك لإعادة جدولة ديونهم

دعا وزير المالية، حاجي بابا عمي، أصحاب مشاريع “الأونساج” الذين يعانون من صعوبات مالية للتقرب من البنوك للتفاوض وذلك بغية إعادة جدولة ديونهم، وهو الأمر الذي يأتي كحل للراغبين في إعادة بعث نشاطهم .

وأضاف بابا عمي خلال الجلسة العلنية التي خصصت للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أن الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب ” لا تتوفر على آلية مخصصة لمعالجة المشاريع المتعثرة وأن الحل في يد البنوك مضيفا وذلك من خلال دراسة الملفات حالة بحالة وإعادة جدولة الديون لأصحاب المشاريع الذين يرغبون بإعادة بعث نشاطهم.

وأشار ذات المتحدث إلى أن استيفاء مجموعة من الشروط أهمها توفر التجهيزات الممولة عن طريق القرض البنكي على مستوى الشركة وعدم خضوعها لأية معاملة تجارية وتعهد صاحب المشروع بتسديد جزء من المستحقات السابقة حيث تحدد نسبة التسديد باتفاق مشترك بين صاحب المشروع و البنك حسب إضافة إلى عدم إحالة الملف المعني بعد إلى صندوق ضمان القروض .

الوزير ينفي طرد جمركيات بسبب ارتدائهن الحجاب

و عن سؤال اخر حول اخبار عن “طرد عاملات من سلك الجمارك بولاية الاغواط بسبب ارتدائهن للحجاب” نفا السيد بابا عمي “نفيا قاطعا هذه المعلومة” مؤكدا ان المديرية العامة للجمارك “لم تقم بطرد اية عاملة منتسبة اليها بسبب لباسهن” مضيفا ان المساواة بين الرجال و النساء في الحقوق و الواجبات “مبدا دستوري”.

إلا أنه حرص على التاكيد ان المديرية العامة للجمارك تعتبر “هيئة رسمية و نظامية تحكمها قوانين الجمهورية”.

وهذه الهيئة للمنتسبين اليها حقوقا و تلزمهم بواجبات من بينها ارتداء البذلة النظامية اثناء ممارستهم لمهامهم طبقا للمادة 39 من القانون رقم 79-207 المؤرخ في يوليو 1979 و المتضمن قانون الجمارك الساري حاليا و المعدل و المتمم يقول الوزير.

كما ان مبدا المساواة بين الرجل و المراة في الوظيفة العمومية يعد مبدا دستوريا كرسته القوانين و الانظمة و يؤكد الوزير مضيفا ان جميع اعوان الجمارك يتمتعون بنفس الحقوق و يخضعون لنفس الواجبات و التي من ضمنها الالتزام بارتداء البذلة النظامية.

وعليه فلا يمكن لأي عون إضافة أو تغيير أي عنصر من البذلة النظامية حسب الوزير.

من جهة اخرى نوه بابا عمي بالتعداد النسوي الذي “تفخر بتواجده ادارة الجمارك الجزائرية و الذي بلغ قوامه 4.000 امرأة عون اي بنسبة تفوق 23 بالمائة من العدد الاجمالي للمنتسبين لهذه الهيئة”.

زينب.ب