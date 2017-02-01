ولد عباس يتسلم القوائم النهائية لمترشحي الحزب محليا نهاية شهر فيفري

يتسلم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، نهاية شهر فيفري المنصرم القائمة الإسمية للمترشحين على المستوى المحلي على أن يحدد هذا الأخير رؤوس القوائم.

هذا وتشرع اللجان الولائية لتحضير الإنتخابات التي أشرف ولد عباس على تنصيبها عبر مختلف ولايات الوطن الشهر الفارط بداية من الثلاثاء القادم في عملية اختيار والتثبيت النهائي للمترشحين على المستوى المحلي على أن تدوم هذه العملية 20 يوما ومن ثم تسلم القوائم النهائية لرئيس الحزب فيما تحد القائمة النهائية فيما يتعلق بمترشحي الجالية 70 يوما قبل موعد الاستحقاقات المقبلة وستكون عملية الاختيار صارمة وستتم حسب معايير الكفاءة والنزاهة التي تحدث عنها ولد عباس في كافة خرجاته معلنا سيف الحجاج على أصحاب الشكارة الذين قال إنهم لن يكونوا داخل الحزب الذي تعهد بتطهيره من شاكلة هؤلاء.

وأسدل الستار نهاية شهر جانفي على عملية ملفات تقديم الترشح التي انطلقت منتصف الشهر ذاته الأمر الذي هرول لأجله كافة نواب الحزب العتيد تاركين قبة زيغود يوسف ومناقشة مشاريع القوانين وراءهم معلنين نهاية عهدتهم بصفة إستباقية

زينب بن عزوز