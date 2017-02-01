مشروع تشكيل قطب الإسلاميين يتأجل لما بعد التشريعيات

أجل الإسلاميون تشكيل قطب يلم شتاتهم تحت غطاء واحد لما بعد التشريعيات المقبلة المنتظر تنظيمها ربيع 2017 ليدخل الإسلاميون هذه الأخيرة بقبعتين الأولى تمثلها حركة مجتمع السلم بعد انصهار جبهة التغيير فيها والثانية الإتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء والتي أبدى قياديها رغبتهم في ذلك.

وذكرت مصادر أن تشكيل هذه الوحدة والقطب من المستحيل تجسيدها في الوقت الراهن لانشغال الجانبين بالتحضير للتشريعيات المقبلة وكذا حمس التي تنتظر مؤتمرها الإستثنائي المنتظر عقده شهر ماي القادم لتجسيد الوحدة بصفة فعلية وزوال جبهة التغيير واندماجها في الحركة الأم وذلك إلى جانب فوات الأوان فيما يتعلق بإعداد القوائم المشتركة لخوض غمار الإستحقاقات المقبلة.

هذا وسرّعت التشريعيات المقبلة توحيد صفوف الإسلاميين بعد أن أثمرت جهود مفاوضات دامت لثلاث سنوات بين جبهة التغيير وحركة مجتمع السلم وعودة الأولى للحركة الأصل وكذا جهود جاب الله للعودة للنهضة التاريخية والتي تجاوزتها بانضمام البناء لتشكيل الإتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء على أن تعقد هذه الأحزاب شهر سبتمبر المقبل مؤتمر تعلن فيه عن اسم التشكيلة الجديدة لهذه الأخيرة.

ويأتي تشكيل هذا القطب محاولة من الأحزاب الإسلامية لتجاوز الإنكسارات وإعادة الإعتبار للتيار الإسلامي الذي شوهت صورته وصورة قيادييه وبناء وحدة وتشكيل غطاء واحد يمثل هؤلاء.

زينب بن عزوز