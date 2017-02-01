مساهل يؤكد توجه الجزائر لفض النزاعات بطريقة سلمية

جدد وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أمس الأربعاء، بأبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة)، التأكيد على موقف الجزائر الثابت “لفض النزاعات بطريقة سلمية” وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأكد مساهل في كلمته خلال أشغال الدورة ال4 لمنتدى التعاون العربي-الروسي أن “الجزائر تتشبث بقاعدة دبلوماسية راسخة تتمثل في تكريس مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية الداخلية للدول واحترام سيادتها والحث على انتهاج المقاربة السياسية التي تعتمد على الحل السياسي عبر الحوار الشامل والمصالحة الوطنية لحل الازمات التي طالت بعض البلدان العربية”.

وبخصوص الازمة في ليبيا أكد الوزير أن الجزائر “بذلت العديد من المجهودات لتشجيع الاطراف الليبية على بلوغ اتفاق توافقي قائم على الحل السياسي والمصالحة الوطنية” من خلال تبني “الحوار الشامل الليبي-الليبي بين جميع الاطراف باستثناء الجماعات الارهابية المصنفة من قبل الامم المتحدة بما يحفظ لليبيا وحدتها وسلامة ترابها وسيادتها ولحمة شعبها بعيدا عن التدخلات الاجنبية”.

وأشار مساهل في هذا الاطار الى الزيارات المتعددة التي قامت بها الى الجزائر جميع الاطراف الليبية الفاعلة والمجهودات الحثيثة المبذولة من قبل الجزائر “لتقريب وجهات النظر وتجاوز عقبات الاتفاق السياسي الليبي بهدف حل الازمة التي تواجه هذا البلد الجار”.

وأشاد بالمناسبة بالانتصارات التي حققها الاخوة الليبيون في مكافحة الارهاب في سرت و بنغازي ومدن أخرى في ليبيا.

نسرين.م