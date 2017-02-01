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الطبعة الـ 50 لمعرض الجزائر الدولي من 8 إلى 13 ماي القادم

ستقام بقصر المعارض بالصنوبر البحري:
الطبعة الـ 50 لمعرض الجزائر الدولي من 8 إلى 13 ماي القادم

eldjazair 1 فبراير 2017 الاقتصاد اضف تعليق 20 زيارة

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ستنظم الطبعة الـ 50 لمعرض الجزائر الدولي من 8 إلى 13 ماي القادم بقصر المعارض بالصنوبر البحري (الجزائر)، حسبما أفاد به بيان للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (صافكس).
وسيشارك في الطبعة القادمة حوالي 1.000 عارض وطني وأجنبي وبمشاركة روسيا كضيف شرف.
وبحسب صافكس، فإن هذه التظاهرة “تعتبر فرصة هامة لتبادل الخبرات وعقد علاقات شراكة وميلاد أفكار عديدة لمشاريع شراكة صناعية وتجارية”.
“سيلعب هذا المعرض مرة اخرى دوره الاستراتيجي كواجهة للاقتصاد الوطني من خلال عرض إمكانيات الاقتصاد الجزائري للشركاء الأجانب من جهة والسماح للمتعاملين الجزائريين الاستفادة من الفرص المتاحة بحضور نظرائهم الأجانب”، حسب ذات البيان.
وشارك في الدورة ال49 لمعرض الجزائر الدولي التي انعقدت في مايو 2016 أزيد من 810 عارض من بينهم 405 شركة أجنبية جاءت من 33 بلدا.
ق.و

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