الإسلاميون يركبون موجة التنديد بتفجير كيبك

لم يعرف الهجوم الإرهابي الأخير الذي راح ضحيته جزائريان مقيمان في مقاطعة كيبك الكندية، تجاوبا معتبرا بالمقارنة بتفجيرات إرهابية سابقة من قبل وزارة الخارجية التي اكتفت بإبلاغ الرأي العام بوفاة رعيتين جزائريتين.

وفي هذا السياق تعمل الاحزاب الإسلامية على توظيفه في ثوب إسلامي، وطرحه على الرأي العام خاصة أن الدماء الجزائرية قد سالت بغزارة في هذا الاعتداء الجبان، من أجل كسب المزيد من التأييد الشعبي لها، لاسيما أن الجزائر مقبلة على انتخابات مهمة مطلع شهر ماي المقبل.

وفي تصريح له لـ “الجزائر” قال الأمين العام السابق لحركة النهضة، فاتح ربيعي، ” نحن نندد بكل الطرق والوسائل بالاعتداء الإرهابي الجبان، الذي راح ضحيته ستة قتلى من المسلمين ومن بينهم جزائريين، كما نندد أيضا بالموقف الجزائري المحتشم بخصوص هذا الأمر، حيث لم يصدر إلى حد الآن أي بيان رسمي من وزارة الخارجية يندد بهذه الجريمة، مقارنة بما كان يفعله من قبل في صورة حادثة شارلي ايبدو”، مضيفا في الوقت ذاته “عدم اتخاذ الحكومة الجزائرية موقفا رسميا من الاعتداء الإرهابي بحق الجالية الجزائرية في كندا، فيه نوع من استرخاص لدماء الجزائريين، بل والتخندق في صف الدولة الغربية ضد شعوبها”.

وفي السياق ذاته دعا ربيعي الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة قائلا “الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي مطالبة إياها باتخاذ إجراءات مماثلة لتلك التي قامت بها في كل الاعتداءات الإرهابية التي كانت تقع في العواصم الغربية من قبل أشخاص محسوبين على الإسلام”.

من جهته قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، لخضر بن خلاف، “إن الموقف الرسمي الجزائري عقب الاعتداء الإرهابي على الجالية الجزائرية في كندا لم يكن بالمستوى المطلوب، وعليه فان الخارجية الجزائرية مطالبة باتخاذ إجراءات مناسبة بخصوص هذا الأمر”.

وعلى صعيد آخر، اكتست مواقف الأحزاب المشكلة للسلطة الجزائرية، بنوع من الاستحياء في وصف ما حدث، حيث قال الصادق بوقطاية ،عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، “لقد توفي شخصان ربي يرحمهم وانتهى الأمر”.

ع.ف