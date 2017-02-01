أين ذهبت ميزانية 14 مليار دينار المخصصة للإطعام المدرسي؟

رسمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان صورة سوداوية عن واقع الإطعام المدرسي، وهو الأمر الذي يناقض ميزانية 14 مليار دينار الذي خصصتها الدولة لذلك.

وكشفت الرابطة في تقريرها عن الوضع المأساوي الذي يعيشه التلاميذ الذين يأكلون وجبات باردة تفتقد لأدنى المعايير الصحية أعدت من قبل عمال النظافة، مطالبة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بإعادة النظر في ملف الإطعام المدرسي بالعمل على تدارك النقائص و إعادة تهيئة المطاعم المدرسية مؤكدا أن البعض منها تغيب بها كل شروط الصحة و السلامة ، مشبهة إياها بالمستودعات، بالإضافة إلى تشديدها على ضرورة توفير وجبات ساخنة والتخلي عن التي تقدم باردة للحفاظ على صحة التلاميذ، مع حتمية تسخير طباخين مؤهلين ومتخصصين في الطبخ عوضا من استخدام عمال النظافة، مؤكدا أن احترام شروط النظافة داخل المطاعم المدرسية أضحى حتمية لا بد منها.

هذا و قدمت الرابطة،لوزارة التربية مجموعة من التدابير من شانها التقليل من حدة الأضرار التي تساهم بها الوجبات الباردة والغير الصحية في تدهور صحة التلاميذ، بدءا بمنع “اللمجة” داخل المدارس، في مقابل توفير أكل صحي للتلاميذ أثناء الراحة قصد المساهمة في نشر الثقافة الغذائية وسط الأطفال والقضاء على كافة أشكال التمييز والطبقية بينهم داخل الوسط التربوي.

وضمنت تقريرها بجملة من التساؤلات في مقدمتها الغاية وراء استمرار بعض المؤسسات التربوية من تقديم وجبات باردة تفتقد للسعرات الحرارية تتشكل في أحسن الظروف من بيض مسلوق و قطع صغيرة من الجبن و علبة من الياغورت على الرغم من توفرها على مطاعم مؤهلة لتقديم وجبات ساخنة؟، الوضع الذي فسح المجال حسب الرابطة لطرح علامات استفهام عديدة حول الوجهة التي تصرف فيها ميزانية 14 مليار دينار المخصصة من قبل الدولة لتموين المطاعم.

وفاء مرشدي