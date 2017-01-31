“BMW” الجزائر…قريبا

تعتزم العلامة الألمانية للسيارات الفاخرة “BMW” وبين مجمع “مهري” و”أبو ظبي موتورز”، على انشاء مصنع لتركيب السيارات الميكانكية بالجزائر، على أن توقع الأطراف الثلاثة الاتفاق في الايام القليلة المقبلة، ليكون ثاني مشروع على الصعيد الدولي في الجزائر بعد الانطلاق في مصنع “صوفاك” لتركيب السيارات ذات العلامة الألمانية “فولسفاكن” بولاية غليزان الذي سيدخل حيز الإنتاج شهر جوان القادم.

و حسب مصادر اعلامية فإن ممثلي الشركة الالمانية لم يقدموا لحد الآن أي تفاصيل حول طبيعة هذا المشروع.

للتذكير، فإن مجمع “مهري” يحوز على 51 بالمائة من أسهم المشروع بينما يحوز “أبو ظبي موتورز” على 49 بالمائة وفق القاعدة المعروفة 51 /49. وفي حال تحقيقه أيضا.