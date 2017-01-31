50 بالمائة من مدارس الوطن لا تحصل على تدفئة



أوضحت ضيفة الصباح أنه خلال التقلبات الجوية الأخيرة لاحظنا غياب التدفئة بأغلب المدارس ربما تصل إلى 50 بالمائة على المستوى الوطني.

كشفت جميلة خيار رئيسة جمعيات أولياء التلاميذ في برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى، أنه رغم وجود منشور وزاري يدعو مديري المؤسسات التربوية بتسهيل عمل جمعيات أولياء التلاميذ والمشاركة في الحياة المدرسية، إلا أن بعض مدراء المؤسسات التربوية، وخصوصا المدارس الإبتدائية، يمنعون تواجد الجمعيات على مستواها.

وأضافت المتحدثة أنه خلال التقلبات الجوية الأخيرة لاحظنا غياب التدفئة بأغلب المدارس ربما تصل إلى 50 بالمائة على المستوى الوطني، لكن اللافت في الأمر أن هذه المدارس تتوافر على المدافيء لكنها للأسف موجود في حالة عطل لأسباب مختلفة ولم يتم صيانتها، وهذه مسؤولية مدراء المؤسسات التربوية .

وأضافت :” عندما التقينا وزيرة التربية في 26 جانفي تم التطرق إلى جميع المشاكل التي تتخبط فيها المنظومة التربوية كغياب التدفئة والنقل المدرسي والمطاعم والمكتبات وتكوين المكونين والكتب المدرسية وأقسام التعليم الآلي، كما طالبنا منها التدخل وتفعيل التعليمة التي تجبر كل مؤسسة تربوية السماح لجمعية أولياء التلاميذ بالنشاط على مستواها للتدارس معا المشاكل التي تعاني منها المدارس و تقديم بعض الحلول الممكنة .

وأكدت رئيسة جمعيات أولياء التلاميذ جميلة خيار أن إشراف وزارتين (الداخلية والتربية) على تسيير شؤون المدارس الابتدائية خلق بعض المشاكل والحساسية بين الجهتين لأن التزام البلديات لم يتماشى مع البيداغوجي الذي وفرته وزارة التربية، وهو ما لاحظناه مثلا في قضية المدافيء أو المكتبات وغيرها، وهو ما دفعنا لمطالبة وزارتين بتوضيح طريقة تسيير المدرسة اإبتدائية، والحمد فقد صدر مرسوم يوضح قانونها الأساسي.

رفيقة معريش