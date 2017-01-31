منتدى دافوس يصنف الجزائر في المرتبة 107 عالميا في مؤشّر تنافسية المواهب

احتلت تونس المرتبة 77 في المؤشر العالمي لتنافسية المواهب الدولية لسنة 2017 من مجموع 118 دولة شملها المسح الذي تم الإعلان عن نتائجه مؤخرا خلال المنتدى العالمي بدافوس، بينما جاءت الجزائر في الرتبة 107 .

واحتلت تونس حسب المؤشر العالمي لتنافسيّة المواهب الدّولية 2017، المرتبة الأولى على مستوى منطقة شمال افريقيا، واحتلت الإمارات العربيّة المتّحدة صدارة الدول العربية (المرتبة 19) تليها قطر (المرتبة 21) ثم المملكة العربية السعوديّة (المرتبة 42) والبحرين (47) فالكويت (57) والأردن (58) وعمّان (59) ولبنان (62

وفي شمال افريقيا، احتلّت مصر المرتبة (88) والمغرب (96) والجزائر 107

وتحصلت تونس على نتائج جيدة نسبيا في مجال الحفاظ على المواهب وفي مجال خلق بيئة مناسبة للتشغيل والتدريب الفني، وكذلك في مجال تطوير المعارف العامّة والموارد البشرية، إلا أنّها ما زالت تحتاج إلى تنمية أفضل للكفاءات وإلى جذب المهارات .

وأشار تقرير المؤشّر العالمي لتنافسيّة المواهب الدّولية 2017، إلى أنّه في عالم يتّسم بحركيّة المواهب، أصبحت عديد المدن في العالم أكثر تنافسا وجلبا للكفاءات الدّولية .

واحتلت كوبنهاغ (1)، زوريخ (2)، هلسنكي (3)، سان فرانسيسكو (4) قوتبورغ (5)، مدريد (6)، باريس (7)، لوس انجلس (8)، اندهوفان (9) ودبلن 10 ، أفضل المدن في العالم في مجال تنافسيّة المواهب الدوليّة.

وكان منتدى دافوس الإقتصادي العالمي قد صنف تونس الديمقراطية الوحيدة في العالم العربي خلال الأيام الأخيرة.

رفيقة معريش