غرامات بأكثر من 20 مليار دج في السداسي الأول 2016

شملت عمليات الرقابة الجبائية التي أجرتها المديرية العامة للضرائب خلال السداسي الأول للعام المنصرم 2016 قضايا ومعاملات مالية بلغ عددها 17.685، تم على إثرها إصدار غرامات وحقوق بقيمة 5، 21 مليار دج، حسبما كشفه مسؤول بالمديرية.

وارتفع عدد القضايا المعالجة بـ 7، 0% بالمقارنة مع نفس الفترة من 2015 والتي عولج خلالها 17.568 قضية، لكن قيمة الغرامات والحقوق المفروضة بعد عمليات الرقابة انخفضت ب25% (مقارنة بـ 55، 28 مليار دج في السداسي الأول لـ 2015)، حسب توضيحات مدير الأبحاث والتحريات بالنيابة على مستوى المديرية، بلقاسم اعراب ياسف.

وتشمل العمليات التي تجريها المديرية بواسطة ما يقرب 900 مدقق عبر التراب الوطني, ثلاثة أصناف من التدقيقات: الرقابة على الوثائق, الرقابة الجبائية الخارجية، الرقابة على التقييمات.

وتمثل الرقابة على الوثائق مختلف عمليات التدقيق الجبائي العام المنجز على مستوى مكاتب مختلف الهياكل التابعة للمديرية العامة للضرائب. وفي هذه الصنف من الراقبة, تتم مراقبة الخاضع للضريبة انطلاقا من الوثائق (فواتير البيع أو الشراء, الوثائق المحاسبية…).

وبالتالي, فإنه بعد الرقابة العامة التي تمس دافعي الضرائب بدون استثناء, تلجأ الادارة الجبائية في حالات الضرورة إلى التدقيق في وثائق أخرى تمس عموما 25% من دافعي الضرائب كل سنة, حسب نفس المتحدث.

ومن ضمن 5، 21 مليار دج تم تسجيلها من طرف المصالح العملياتية لمديرية الابحاث والتحريات خلال السداسي الاول 2017، فإن 56ر2 مليار دج منها سجلت بفضل التدقيق على الوثائق المتضمنة في 19 ملف، حسب ياسف.

وفي حالة ما إذا أبدى المدققون شكوكا قوية بعد إجراء عمليات الرقابة العامة او التدقيق في وثائق, فإنهم يمرون إلى التدقيق الجبائي الخارجي حيث يقومون بالتنقل شخصيا إلى المؤسسة المعنية لاجراء التحقيقات الملائمة.

وأجري هذا الصنف من التدقيقات على 1،696 قضية بين يناير ويونيو 2016 وهو ما أسفر عن غرامات بقيمة 62، 15 مليار دج.

أما الاشخاص الطبيعيين فإنهم سيكونون معنيون بالتدقيق المعمق للوضعية الجبائية الاجمالية.

وتستهدف هذه العملية بعض الخاضعين للضريبة الذي تقرر المديرية مراقبتهم للتحري حول مداخيل غير المصرح بها انطلاقا من حجم ثورتهم او نمط حياتهم.

“إذا لاحظنا أن رئيس مؤسسة او اجير يقتني سلع باهظة الثمن ولا تتناسب مع مستوى الدخل المصرح به فإنه يمكننا التدخل من خلال هذه الآلية (التدقيق المعمق للوضعية الجبائية الاجمالية)”, يصرح ياسف.

ووفقا لحصيلة المديرية للسداسي الأول 2016, فإنه تمت مراقبة 172 ملف مع إصدار غرامات ب 26، 2 مليار دج بفضل هذا النمط من الرقابة.

أما الرقابة على التقييمات، فإنها تستهدف المبادلات العقارية من خلال المقارنة بين السعر المصرح به وقيمتها في السوق.

وأسفرت عمليات الرقابة وفق هذا النمط عن حقوق وغرامات بقيمة 33ر3 مليار دج بعد التدقيق في 15.970 مبادلة بين يناير ويونيو 2016.

وقصد بلوغ مستوى أفضل من الاحتياط والتسيير الجيد لعمليات التدقيق, اكد المسؤول ان مديرية الابحاث والتحريات الجبائية تعكف على وضع شبكة تحليل للمخاطر تحدد من طبيعة كل صنف من أصناف الغش الضريبي وترددها ومستوى المخاطر.

وسيتم إدماج هذه الشبكة في النظام المعلوماتي الجديد “جبايتيك” التي ستطلقه المديرية قريبا حيث ينتظر أن يسهم هذا النظام في برمجة عمليات الرقابة وترشيدها.

يذكر أن الرقابة الجبائية لعام 2015 بمختلف أنماطها مست 56.557 قضية مع غرامات وحقوق بقيمة 73ر81 مليار دج مقابل 162 مليار دج في 2014 و32، 71 مليار دج في 2013 و61 مليار دج في 2012.

أما الديون الجبائية (تراكمات الضرائب والرسوم غير المدفوعة) فتقدر حاليا ب2.500 مليار دج في الوقت الذي تقدر فيه مستحقات المديرية العامة للضرائب المشكلة من غرامات قضائية ب7.000 مليار دج.