طلبة طب الأسنان يواصلون احتجاجهم أمام وزارة الصحة

نظم صباح أمس، العشرات من طلبة كليات طب الأسنان على المستوى الوطني وقفة إحتجاجية أمام وزارة الصحة بالمدنية في العاصمة، ورفعوا شعارت منددة بعدم إستجابة الوصاية لمطالبهم رغم دخولهم في إضراب منذ شهرين.

ويطالب طلبة طب الأسنان بفتح تخصصات جديدة وتوفير مناصب العمل على مستوى المؤسسات الاستشفائية ومطالب أخرى، وإعادة تصنيف شهادة دكتوراه في طب الأسنان في الصنف 16 في سلم الوظيف العمومي بدل الصنف 13 حاليا ناهيك عن ضرورة تغيير برنامج السنة السادسة بوالذي يتضمن اختبار الطالب لاختصاصين فقط طيلة السنة الدراسية إلى برنامج آخر يضمن تكوين متكامل يحتوي على جميع التخصصات المتوفرة.

ن.م