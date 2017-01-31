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رئيس جامعة الجزائر 3 في عين الإعصار

أمام اتهامات بالجملة من قبل الكناس :
رئيس جامعة الجزائر 3 في عين الإعصار

eldjazair 31 يناير 2017 الوطني تعليق واحد 1,310 زيارة

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تشهد جامعة الجزائر 3 حالة من التذمر عبر فرع المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الكناس وفي بيان تحصلت “الجزائر” على نسخة منه أطلق المجلس وابلا من التهم تجاه رئيس الجامعة الذي اتهمته النقابة بالغطرسة والصمت عن انشغالات الأساتذة التي ذكروا منها أن رئيس الجامعة يعمل على “تعطيل مصالحهم الاجتماعية وعلى رأسها السكن” حيث “لم يستفد الأساتذة منه منذ عام 2000 وأكثر من ذلك أنه قام بتعطيل قوائم السكن التي أمرت الحكومة بإعطاء الأولوية فيها للأساتذة في إطار السكن الترقوي وصيغة عدل2”.
كما طعنت النقابة في شرعية “لجنة الخدمات الاجتماعية بسبب انتخابها في ظروف غامضة دون حضور أغلب الأساتذة” واتهمت النقابة رئيس الجامعة بأنه يدعي أنه يتكئ على معارف من أعلى هرم الدولة من شخصيات سياسية وأمنية وعسكرية ومسؤولين في وزارة التعليم العالي وأنه “محصن من أي رقابة”.
ومن بين ما آخذ النقابيون على رئيس الجامعة استفادة زمرة ممن يدور في فلكه “من منحتين أو ثلاث منح علمية في السنة ومبالغ مالية بغير وجه حق في حين يحرم الكثير من الأساتذة من منحة واحدة” يضاف إليها التأخر في صب المخلفات المالية. وذكر البيان أن رئيس الجامعة “حول الجامعة إلى سوف للزبائنية حيث ضربت كرامة الأستاذ وأصيبت الروح العلمية في مقتل لتتحول الجامعة إلى سوق للفساد والمحسوبية وهذا ما ضرب الروح العلمية والمعنوية مع غياب أدنى ظروف العمل.
واتهموا رئيس الجامعة كذلك “بإحاطته بالكثير من المتزلفين الخانعين عديمي الكفاءة المستفيدين من الإكراميات” في المقابل تعرض الكثير من الأساتذة إلى “الإقالات المذلة”، حسب البيان، ممن تقلدوا مناصب إدارية بسبب “رفضهم للأوامر التعسفية واعتزازهم بكرامتهم” إلى جانب التهديد والوعيد “في حق الشرفاء الرافضين للأوضاع المخزية” في ما آلت إليه الجامعة وكرامة الأستاذ. إلى جانب الإجحاف الذي تعرض إليه طلبة الدكتوراه وفي خاتمة الشكاوي عدم اعتراف رئيس الجامعة بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي.
نهال.خ

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تعليق واحد

  1. لينا
    2 فبراير 2017 في 15 h 26 min

    الأهم من كل شيء: ما مصير رسائل الدكتوراه التي ستودع بعد 31 ديسمبر 2017؟ أتمنى أن يعاد النظر في هذا الموضوع…

    رد

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