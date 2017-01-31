بوضياف يعلن عن تعميم الطب عن بعد داخل وبين الولايات

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، بتيزي وزو عن التعميم التدريجي داخل وبين الولايات للطب عن بعد الذي أطلق في إطار التوأمة بين مؤسسات الصحة من أجل تغطية أفضل للمناطق النائية.

وأوضح الوزير خلال زيارة تفقدية لمصلحة الطب عن بعد للمركز الاستشفائي الجامعي ندير محمد بتيزي وزو الذي فتح أبوابه في مارس 2016 أن هذه الخدمة (الطبعن بعد) التي سمحت منذ إطلاقها على المستوى الوطني بانجاز أكثر من 40.000 فحص طبي و أزيد من 4000 عملية جراحية ستعمم تدريجيا لوضع شبكة بين مؤسسات صحية مرجعية للولايات و هياكل صحية أخرى و ضمان داخل الولاية الربط بين مؤسسات الصحة.

وفي لقاء صحفي نشطه على هامش زيارة العمل التي قام بها لتيزي وزو أوضح الوزير أن الإنتاج الوطني للأدوية بلغ نسبة 61 بالمائة مضيفا أن فاتورة استيراد الأدوية سجلت انخفاضا بنسبة 4 بالمائة.

واغتنم بوضياف تواجده في ولاية تيزي وزو لاستقبال وفدين الأول عن ممثلي طلبة جراحة الأسنان و الثاني عن طلبة الصيدلة.

وخلال اللقاء طمأن الوزير أعضاء الوفد الأول أن مطالبهم البيداغوجية سترفع لوزير التعليم العالي و البحث العلمي.

وبخصوص ممثلي طلبة الصيدلة ذكر بوضياف هؤلاء بان مشروع قانون الصحة الذي سيقدم أمام المجلس الشعبي الوطني الجديد يكرس مادة لتوظيف صيادلة مساعدي نفي الصيدليات و إنشاء مصلحة صيدلية على مستوى المؤسسات الصحية الخاصة.

و رد الوزير بالإيجاب على طلب الصيدليين المتمثل في جعل توظيف الصيادلة المساعدين إجباريا عوض تركه لتقدير الصيدليات. أما فيما يخص القانون الأساسي للصيدلي الذي يطالب به هؤلاء أوضح بوضياف انه “ليس واردا حاليا”.

ق.و