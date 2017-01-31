بن خلاف يطالب مسلم برفع منحة ذوي الاحتياجات الخاصة

طالب، أمس، النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، برفع منحة ذوي الاحتياجات الخاصة التي تقدر بـ 4000 دينار ولا تغطي مصاريف العلاج مع ضرورة تكفل وزارة التضامن والأسرة بقيادة مونية مسلم بهم اجتماعيا وصحيا ودراسة إمكانية تخفيض سن التقاعد بالنسبة لهم.

واوضح بن خلاف، من خلال سؤال كتابي، أن ذوي الاحتياجات الخاصة يعيشون حياة صعبة في الجزائر وواقع مر بسبب عدم توفر الإمكانات اللازمة لرفع الغبن عنهم، حيث أن هذه الشريحة من المجتمع تعاني في صمت من العزلة، والتهميش والتجاهل وتتخبط في مشاكل كثيرة يصعب عليها حتى الانخراط في المجتمع بصفة عادية خاصة أمام عجز السلطات في التكفل بها على أكمل وجه .

كما استعرض، منتخب الشعب، جملة من المشاكل التي يعاني منها المعاقين والتي تمثلت في في عدم إدماجهم اجتماعيا، حيث تم إحصاء أن عدد كبير كمنهم يعيشون “على الهامش” وفي تبعية ماديّة واجتماعية تامّة لأهلهم، ضف إلى ذلك، أن منحة 4000 دينار الممنوحة لهم غير كافية لتغطية حتى مصاريف النقل والعلاج، ولا تكفي قوت أسبوع، متأسفا على عدم تحرك الوصايا لتجسيد وعودها السابقة التي بقيت حبيسة الأدراج والتي ألحقت ضررا كبير بـ 04 ملايين معاق في الجزائر اين لجأ البعض منهم التسول على ابواب المساجد والمقابر لكسب قوتهم وهو الرقم الذي يزداد يوميا لأسباب تعددت بين بتر القدم بسبب داء السكري وحوادث المرور التي تخلف عاهات مستديمة على ضحاياها.

وأشار أن الوزارة أكدت في عديد المرات أنها تسعى إلى دراسة مشروع قانون جديد يتعلق برفع منحة ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة الذين يحوزون على نسبة إعاقة 100 % وإعادة النظر في نسبة توظيفهم الضئيلة والمقدرة بـــ 1 % وكذا تخفيض سن التقاعد بالنسبة لهم، غير ان هذا المشروع لم يرى النور. وتتواصل المعاناة الكبيرة التي يتخبط فيها ذوي الاحتياجات الخاصة والمشاكل وعراقيل الحياة اليومية التي تواجههم جراء الإعاقة وقسوة المجتمع وتهميش وظلم المسؤولين، مطالبا الوصايا بالتدخل الصارم من أجل التكفل بمطالبهم خاصة فيما يخص رفع مبلغ منحتهم الشهرية وخفض سن التقاعد، وهذا بالنظر لحالتهم الصحية ومنحهم الرعاية الصحية اللازمة فيما يخص تكاليف الدواء التي لا تغطى إلا بنسبة 80 % مع العلم أن معظم الدواء لا يدخل في إطار تأمين الدولة.

وقي الأخير، وجه سؤالا للوزيرة بشأن الإجراءات التي تنوي اتخاذها من أجل رفع منحة ذوي الإحتياجات الخاصة وتخفيض سن التقاعد بالنسبة لهم ومنحهم الرعاية الصحية الكاملة.

ن.م