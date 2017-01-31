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اجتماع اللجنة المختلطة يومي 21 و22 فيفري بالجزائر العاصمة

الجزائر-ألمانيا:
اجتماع اللجنة المختلطة يومي 21 و22 فيفري بالجزائر العاصمة

eldjazair 31 يناير 2017 الاقتصاد اضف تعليق 22 زيارة

bouchouareb-18-04-2015

أفاد بيان لوزارة الصناعة والمناجم، بأن الاجتماع السادس للجنة المختلطة الجزائرية الألمانية سينعقد يومي 21 و22 فيفري بالجزائر العاصمة.

ويضيف البيان في هذا الإطار، بأن وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، تناول مع سفير ألمانيا مايكال زينير، التحضيرات الجارية تحسبا لانعقاد أشغال هذه اللجنة.
واستنادا إلى نفس المصدر أعرب الطرفان، خلال اللقاء، عن “ارتياحهما لمدى تقدم التحضيرات،و بشكل أوسع ، لروح و نوعية التعاون الاقتصادي لا سيما الصناعيبين الجزائر و ألمانيا”.
وسيعقد لقاء يضم المتعاملين الاقتصاديين للبلدين على هامش أشغال اجتماع اللجنة المختلطة الجزائرية الألمانية.
ولتعميق العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين، اتفق بوشوارب و الدبلوماسي الألماني على ” العمل سويا من أجل ترقية الشراكة الاقتصادية الثنائية و برامج التعاون الموجهة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة”.
وجاء في البيان بأن ” العديد من القطاعات الصناعية المدعمة لسياسة التنويع الاقتصادي تحظى باهتمام المؤسسات الألمانية ،على غرار الصناعة الميكانيكية و المناولة في مجال صناعة السيارات و الصناعة الكيميائية و كذا الصناعة الصيدلانية”.
ق.ا

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