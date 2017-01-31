إطلاق مقياس الإيزو 26000 للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات

أطلق المعهد الجزائري للتقييس بالجزائر العاصمة بالتعاون مع وحدة تسيير برنامج اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، معيار إيزو 26000 للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات والهيئات الأخرى.

ويقوم هذا البرنامج في الجانب الخاص بالمؤسسات على تطوير عدة مواضيع مثل نشر ثقافة الاستهلاك لدى المستهلك الجزائري ونقل المهارة، حسبما تمت الإشارة اليه خلال ملتقى وطني نظم بحضور مسؤولين عن وزارة الصناعة والمناجم و وفد عن الاتحاد الأوروبي بالجزائر و ممثلين عن المجتمع المدني.

أما فيما يخص “الجماعات المحلية” فيرمي البرنامج إلى تحسين القيادة والشفافية في مسار اتخاذ القرارات و نوعية استقبال الجمهور.

كما تم التطرق إلى تحسين طريقة تكفل الجماعات المحلية بشكاوي المواطنين و ضمان المساواة في معالجة الشكاوي و الاعتماد على إقرار الديمقراطية التشاركية في تسيير الشؤون العمومية.

وبهذا الصدد سيتم إطلاق برنامج تكوين أنضمت له 12 مؤسسة عمومية و خاصة وكذا 3 جماعات محلية تتمثل في بلدية المدنية و المحمدية بولاية الجزائر و بلدية وادي تليلات بولاية وهران.

ويرمي هذا البرنامج التكويني إلى تعزيز قدرات المؤسسات الجزائرية في مجال التسيير و ممارسة المسؤولية المجتمعية في مختلف المجالات بما فيها القيادة الاقتصادية و الاجتماعية لحماية البيئة و حقوق الإنسان و ذلك طبقا للمعايير الدولية.

وأوضح المدير العام للمعهد جمال حالس انه سيتم توسيع هذا البرنامج التكويني إلى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و هيئات أخرى مثل البنوك و المجتمع المدني.

ويرمي هذا المشروع الذي يمتد على مدى 18 شهرا إلى تكوين 10 خبراء وطنيين سيتكفلون بالتكوين لفائدة الهيئات الجزائرية و إعداد دليل وطني للتقييم في مقياس الايزو 26000.

و بهذا الصدد سيتم إعداد لجنة بمقياس الايزو 26000 من قبل المعهد الجزائري للتقييس و الوكالة الاسبانية لتطبيق برنامج التقييس بغرض متابعة سير برنامج التكوين والسهر على إنجاحه.

ق.ا