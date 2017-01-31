

كشفت مصادر أعلامية موثوقة بأن الأمين العام لحزب التجمع الديمقراطي أحمد أويحيى ينوي الترشح للتشريعيات القادمة ورئاسة قائمة العاصمة.

وأضافت المصادر ذاتها أن أويحيى يدرس بجدية إمكانية ترشحه للاستحقاقات القادمة لإيمانه العميق بأن الخارطة السياسية المقبلة للبلاد سترسم على ضوء نتائج تشريعيات ماي المقبل، وحتى يمنح جرعة اضافية لحزبه الذي يريد أن يتربع على عرش الساحة السياسية، وخطف القيادة من الغريم حزب جبهة التحرير الوطني الذي يعيش نوعا من اللا استقرار خاصة بعد انسحاب عمار سعيداني وبداية ظهور العصيان في بيت ولد عباس عشية التشريعيات، وهو ما يحمس أحمد اويحيى على الاستثمار في حزب “الحليف الغريم” لحصد الأغلبية خلال التشريعيات المقبلة وبالتالي قيادة الحكومة والغرفة السفلى للبرلمان في آن واحد ، وتصدر المشهد السياسي في البلاد”.

كما أضاف المتحدث أن الأخبار التي تفيد بترشح الوزير الأول عبد المالك سلال في العاصمة لا تمنع احمد اويحي من الترشح كذلك، وقد يكون هذا الاخير في مواجهة الوزير الأول عبد المالك سلال في العاصمة خلال التشريعيات المقبلة وهو امر وارد جدا.

نسرين.م