منتخبو الافافاس يدعون لإعادة بناء التوافق الوطني

أكد منتخبو جبهة القوى الاشتراكية من خلال توصيات قرأها عضو الهيئة الرئاسية للجبهة محند أمقران شيريفي في ختام ندوة وطنية للمنتخبين امس السبت ببومرداس بأن “إعادة بناء التوافق الوطني” هو “الخيار الوحيد ذو مصداقية لإحداث التغيير السلمي في البلاد”.

وبعدما ثمن “التجانس” الموجود بين رئاسة الجبهة و الهياكل و القاعدة النضالية أكد شيريفي بأن هذه التوصيات بمثابة “وسيلة عمل لتحديد الإستراتيجية لنجاح الحزب” في حملته برسم الاستحقاقات الانتخابية القادمة.ومن بين أهم التوصيات التي رفعها المنتخبون –حسبما جاء في قراءة شيريفي– الدعوة إلى تجسيد مبدأ “الإستراتيجية السياسية تحدد الإستراتيجية الانتخابية” من خلال القيام بحملة انتخابية بغرض “تثمين و نشر” مشروع إعادة بناء التوافق الوطني.

ودعا المنتخبون كذلك من خلال التوصيات إلى “توحيد” الخطاب السياسي للحزب و “تمييزه” و “تبيان علامات الفرق” بينه و بين الآخرين من حيث “نشر الأمل” و اقتراح “الحلول للمشاكل و انشغالات” المواطنين في الحملات الانتخابية القادمة.

ويجب أن يكون عمل الجبهة “متجانسا تماما مع هويتها السياسية” حسب توصية أخرى التي أكدت على جعل “الأخلاقيات” في “قلب” الممارسة السياسية من أجل “ممارسة السياسة بشكل مغاير و مميز” عن الآخرين.وتضمنت التوصيات كذلك “تصويب” الحملة الانتخابية القادمة ضد “عدم تسييس المجتمع” لأن السبيل الوحيد لإحداث التغيير يمر عبر” انخراط المجتمع ككل” في العملية السياسية.وشدد المشاركون كذلك على ضرورة “تطوير كل وسائل الاتصال” بين الهيئة الرئاسية للجبهة و مؤسساتها و مناضلي الجبهة من خلال “خطة عمل واضحة و ناجعة” في المجال.

ومن جهة أخرى أكد الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية عبد المالك بوشافع على هامش حفل اختتام الندوة بأن هذه الفعالية التي تأتي بعد سلسلة من الندوات عبر الوطن منذ 2013 تعد الأخيرة في العهدة الانتخابية للهيئة المسيرة للحزب حسبما ينص عليه القانون الأساسي للحزب.

وتعد التقارير التي خرجت بها الندوة –حسب عبد المالك بوشافع– بمثابة “اقتراحات عملية تحدد معالم خارطة عمل” للحزب مستقبلا بعد مناقشتها في المجلس الوطني للجبهة الذي سينعقد بتاريخ 3 فيفري القادم.وتضمنت أشغال هذه الندوة المنعقدة تحت شعار “المنتخب في خدمة المواطن” على مدار يومين- بحضور أعضاء الهيئة الرئاسية وما يزيد عن 400 منتخب عبر الوطن- إلقاء عدد من المحاضرات و 5 ورشات عمل.

وعالجت المداخلات مواضيع متنوعة تتعلق أهمها ب”العهدة الانتخابية البرلمانية و للمجالس المحلية “و”إستراتيجية الانتخابات و الأفاق السياسية و القيود و الموانع التي تعرقل نشاط البرلمانيين و المنتخبين المحليين.”وتم مناقشة كذلك “قانون البلدية و الولاية و قانون الانتخابات” و “علاقة المنتخبين بالمواطنين و مع الإدارة.

نسرين محفوف