فرع لمجمع “أسميدال” سيسوق 150 ألف طن من الأسمدة

تطمح الشركة ذات أسهم “أسفيرتراد” التي تعد فرع للمجمع الصناعي “أسميدال” والمكلفة بتعبئة وتوزيع الأسمدة وعناصر فلاحية أخرى للانتاجإلى مضاعفة حجم الاسمدة المسوقة بثلاث مرات وبلوغ خلال العام الجاري 150 ألف طن حسبما علم من المديرة الجهوية للغرب لهذه الوحدة.

“نطمح الى تسويق أزيد من 150 ألف طن في سنة 2017 بالنظر إلى العام الفلاحيالذي يبشر بالخير بالنظر الى تساقط أمطار غزيرة في الوقت المناسب” كما أوضحت بوعش فتيحة على هامش اليوم الرابع والأخير من فعاليات الصالون الدولي للفلاحة “أغريبرو إكسبو”.

ففي عام 2016 الذي تميز بالجفاف مس جزء كبير من التراب الوطني لم تسوقشركة “أسفيرتراد” سوى 50 ألف طن وهي نتيجة بعيدا جدا عن الأهداف المسطرة لهذه الفترةوالمقدرة ب 100 ألف طن وفق نفس المسئولة.وللشركة حاليا عقد لتسويق 100 ألف طن مع الموزع الرسمي لتعاونيات الحبوبو البقول الجافة واتحاد تعاونيات الحبوب المكلفة ببيع المنتج مباشرة إلى الفلاحين. وفيما يخث المستجدات في هذا المجال تطرقت ذات المتحدثة إلى تسويق منذ فترةقصيرة لليوريا وهي سماد أزوتي كفيل بتدفئة التربة الزراعية في فترات البرد الشديد.

“تربطنا علاقة تعاقدية مع شركة سورفارت للامونياك واليوريا الكائن مقرهابالمنطقة الصناعية لأرزيو لتسليم 70 ألف طن من اليوريا الازوتي وكذا مع الشركةالجزائرية العمانية للأسمدة لتسليم 80 ألف طن” يضيف نفس المصدر.

ويعتبر المختصون والمستعملون بأن اليوريا تشكل السماد الازوتي الاكثر غنىالمتوفرفي السوق. وبفضل تحببها ومكوناتها من الأزوت تعد اليوريا مادة سهلة التخزينوالنقل والنشر على مساحات كبيرة. كما تمثل أيضا السماد الأكثر ملائمة للزراعاتالتي تتطلب الأزوت ويساهم في النمو السريع لمختلف الزراعات.

ق.و