“غلاكسي S8” في الجزائر شهر مارس المقبل

أعلن رياض عطوشي مدير الماركيتينغ في شركة “سامسونغ” عن خبر سيسر عشاق تشكيلة هواتف “غالاكسي”. وكشف عطوشي أن “سامسونغ” ستطلق الهاتف التحفة الذي سيصدم شركات الالكترونيك، في شهر مارس المقبل.

وأوضح “رياض عطوشي” مدير الماركيتينغ في شركة سامسونغ على هامش مأدبة عشاء نظمت على شرف رجال الاعلام بفندق AZ بزرالدة بالجزائر العاصمة، أن كل ما يشاع بخصوص انسحاب سامسونغ من الجزائر مجرد أخبار لا أساس لها من الصحة، مضيفا في نفس السياق ان سامسونغ ستعرف انطلاقة نوعية خلال السنة الجارية بتشكيلة جديدة لغلاكسي S A.

وأشار المسؤول ذاته ان الغلاكسي الجديد سيكون بتصميم خاص وجديد وكاميرا بـ 16 ميغابيكسل مقاومة للمياه والغبار في انتظار اطلاق الغلاكسي الجديد s 8 الذي سيكون جاهزا في مارس المقبل.

و أضاف رياض عطوشي أن سامسونغ ستكون حاضرة بقوة خلال السنة الجارية عبر فتح أكثر من 25 محل للبيع في الثلاثي الأول من 2017 لتصل إلى 50 نقطة سامسونغ موجودة في الجزائر.

وتابع نفس المسؤول “أخذنا وقت لمراجعة سياسة الاتصال والتركيز على المستهلك وبإستراتيجية تسويق جديدة مع إعادة النظر في سياسة الأسعار في الجزائر”

وأضاف قائلا: “تقولون سامسونغ اختفت .. لا و لن نختفي .. خسرنا حصص في السوق حقيقة وكانت لها مشاكل ولكن سنعود ونعدكم بهاتف جديد ندعو منافسينا الى انتاج هاتف مثله”.

وختم عطوشي حديثه بالتأكيد على أن رقم اعمال سامسونغ ارتفع هذه السنة و حصص الاستغلال تضاعفت كذلك. مؤكدا أنه “ستكون هناك مفجأت كبيرة بدءً من الاسبوع المقبل”.

ق.و