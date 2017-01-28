سوناطراك: الجزائر أكبر مورد للغاز إلى إسبانيا في 2016

قال مصدرٌ في شركة سوناطراك للطاقة إنَّ الجزائر تتوقع زيادة صادرات الغاز الطبيعي في 2017 مع تطلعها لتعزيز مكانتها التي احتلتها العام الماضي كأكبر مورد لإسبانيا إلى جانب المبيعات القوية لإيطاليا والبرتغال.

وفي تصريحاتٍ أوردتها وكالة “رويترز”، امس – أنَّه من المتوقع أن تنمو صادرات الغاز لتصل إلى 57 مليار متر مكعب بعد أن وصلت المبيعات العام الماضي إلى 54 مليار متر مكعب.

وأوضَّح أنَّ الجزائر باعت 20 مترًا مكعبًا من الغاز إلى إسبانيا العام الماضي لتغطي 55% من احتياجات الأخيرة، في حين زوَّدت إيطاليا بما يعادل 16% من حجم الطلب لديها والبرتغال بما يعادل 15%.

وبلغ حجم إنتاج الجزائر من الغاز 132,2 مليار متر مكعب في 2016 ارتفاعًا من 128,3 مليار متر مكعب في 2015. وكان إنتاجها انخفض إلى 127,3 مليار متر مكعب في 2013 من 145,8 مليار متر مكعب في 2010. وأشار المصدر إلى أنَّ “سوناطراك” تتوقع حاليًّا إنتاج 141 مليار متر مكعب في 2017.

نسرين.م