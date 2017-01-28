سقوط شجرة صنوبر ببن عكنون يحدث هلعا

كشفت مصالح الحماية المدنية، أمس، بأن سقوط الشجرة الكبيرة ببلدية بن عكنون تسبب في قطع الطريق المؤدي إلى وسط المدينة، كما في إلحاق الضرر بسيارتين سياحيتين دون تسجيل ضحايا.

وفي الخصوص، ذكر المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية بالعاصمة، الملازم الأول بن خلف الله خالد أن المارة قد تفاجئوا عند حدود الساعة 10 و13 دقيقة بطريق 5 جويلية المحاذي للإقامة الجامعية للذكور طالب عبد الرحمن 2 ببن عكنون بسقوط شجرة من نوع الصنوبر بطول 10 أمتار تسببت في تضرر سيارتين سياحيتين كانتا بمقربة من مكان الحادث، حيث أكد ذات المتحدث بأن الهلع الذي تسببت فيه الشجرة المتهاوية كان أكبر بكثير من الأضرار المادية وأنه لحسن الحظ لم يتضرر الأشخاص الذين كانوا على متن تلك السيارتين، وفضلت إحدى الراكبات وهي سيدة في 45 من عمرها التوجه إلى المستشفى وهي في حالة صدمة، حسب المصدر ذاته.

ولذات السبب سارعت مصالح الحماية المدنية مرفقة بمصالح بلدية بن عكنون وكذا أعوان من مؤسسة تطوير المساحات الخضراء لولاية الجزائر مدعمة بتجهيزات لقطع الشجرة، حيث تم تحرير الطريق الذي ازدحم بالسيارات وهو الذي يعرف يوميا حركة مرورية معتبرة حتى أيام العطلة الأسبوعية.

وعن أسباب هذه الحادثة غير المتوقعة، أوضح الملازم الأول بن خلف الله أنه يمكن أن يعود إلى حالة الشجرة وتقدمها في العمر وذلك بالنظر إلى الطول المعتبر الذي بلغته والمقدر بـ 10 أمتار، مما جعلها هشة أمام قوة الرياح التي هوت بها أرضا.

فيفي.ع