تصريحات بوطرفة تدفع إلى رفع أسعار البرنت

أنهي النفط الخام الأمريكي تسليم مارس تعاملات الجمعة مرتفعًا بنسبة 1.5% ، حيث صعدت عقود برنت بمقدار 1.6 بالمئة، بدعم من تصريحات وزير الطاقة نور الدين بوطرفة.

وقال نورالدين بوطرفة ، وزير الطاقة ، إن المنتجين من داخل أوبك وخارجها المشاركين في اتفاق خفض الإنتاج العالمي سيكونون قد خفضوا الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا بحلول فيفري المقبل.

وقد تراجعت أسعار النفط في السوق الأوربية قبيل بيانات المنصات الأميركية.

وسعت أسعار النفط من تراجعها في السوق الأوروبية ، تحت ضغط توقعات أن تظهر بيانات منصات الحفر والتنقيب في الولايات المتحدة ، استمرار تسريع عمليات التشغيل ورفع مستويات إنتاج النفط الصخري ،ويطغى ذلك على تفاؤل المتعاملون بتحقيق الاستقرار قريبًا في أسواق النفط مع قرب سحب كامل كمية خفض الإنتاج العالمي لأوبك والمنتجين المستقلين.

وتراجع الخام الأميركي إلى مستوى 53.45 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 53.70 دولار وسجل أعلى مستوى 54.05 دولار ، وأدنى مستوى 53.23 دولارًا ، ونزل خام برنت إلى مستوى 55.70 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 56.07 دولار وسجل أعلى مستوى 56.47 دولار ، وأدنى مستوى 55.49 دولارًا.

فى الولايات المتحدة تصدر في وقت لاحق الجمعة شركة “بيكر هيوز ” للخدمات النفطية عدد منصات الحفر والتنقيب العاملة في مناطق حقول النفط الصخري ،وسط توقعات ارتفاع المنصات للأسبوع الثاني على التوالي ، وإجمالي المنصات حاليًا عند 551 منصة وهو أعلى منذ نوفمبر 2015.

ومع استمرار ارتفاع منصات الحفر في الولايات المتحدة ، تسيطر المخاوف على المتعاملون من تسارع إنتاج النفط الصخري مجددًا ،خاصة وأن طفرة النفط الصخري كانت أحد الأسباب الرئيسية فى انهيار أسعار النفط منذ جويلية 2014.

وأكدت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري على ارتفاع إنتاج النفط الصخري فى الولايات المتحدة مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق.

وأشار وزير النفط الكويتي، عصام مرزوق، الأربعاء، إلى أن لجنة مراقبة خفض الإنتاج العالمي سوف تجتمع في الكويت منتصف مارس المقبل، وأكد على التزام معظم المنتجين على خفض الحصص المتفق عليها.

نسرين محفوف