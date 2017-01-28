بولنوار يعلن عن برنامج جمعيته لعام 2017

أعلن رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين عن عدة أهداف تسعى الجمعية إلى تحقيقها خلال سنة 2017، والرامية إلى تعزيز الوعي الشرائي للمواطن من أجل دعم الاقتصاد الوطني، المقبل على مرحلة جد حساسة في ظل الانفتاح الاقتصادي مع الاتحاد الأوربي، حيث قال “لابد من إيجاد طرق بديلة وفعالة من أجل تسويق المنتج المحلي وإنجاح مبيعاته على حساب المنتج الأجنبي، وذلك من أجل الحفاظ على العملة الصعبة والتحرر من التبعية للخارج”.

وذكر أعلن رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، بمناسبة احتفال الجمعية بالذكرى الستين للإضراب العام خلال حرب التحرير أن هيأته ستعمل على اختيار 15 مؤسسة وطنية، تقوم بالعمل على إنجاح هذا البرنامج المتكامل، قصد النهوض بالاقتصاد الوطني ومجابهة التحديات التي تواجه البلاد في المستقبل “سنعمل على اختيار 15 مؤسسة وطنية إنتاجية وخدمية، وستكون مهمتها تمثيل قطاع معين والوقوف عليه، معتمدين في ذلك على ممثل تجار، ممثل الجودة والنوعية، مستشار قانوني وممثل عن جمعية حماية المستهلك”.

والى جانب ذلك، أكّد بولنوار أنّ التجار سيتم التعامل معهم وفق مبدأ هامش الربح، وذلك من الأجل القضاء على الاحتكار من جهة، وحماية المنتجين الذين لديهم تكاليف كبيرة خلال عملية الإنتاج، قائلا “لا يمكننا فرض أسعار معينة على المنتجين، لان ذلك قد يؤدي بهم إلى الانسحاب من السوق وفسح المجال للبضائع الأجنبية لكي تغزو السوق المحلية، وهذا ليس من مصلحة الاقتصاد الوطني”.

في الأخير أكّد أن مهمة لجنته تتمثل في توفير كل الراحة للمواطن القاطنين في المناطق المعزولة، والذي يعيشون ظروف صعبة، خاصة خلال فترة الأزمات والكوارث الطبيعية. وتركز الحديث خلال الندوة على ضرورة حماية الاقتصاد الوطني، من منافسة المنتوج الخارجي وبالخصوص الأوربي، حيث وفي مداخلة لكاتب الدولة للإحصاء والاستشراف السابق، بشير مصيطفى، أكد أن “الاقتصاد الجزائري يعيش مرحلة جد حساسة لا بد من مسايرتها بشكل فعال من أجل حمايتها من التغيرات التي يشهدها العالم، خاصة بمجيء الرئيس الأمريكي الجديد، دونلد ترامب، الذي دعي إلى ضرورة إعادة المؤسسات الأمريكية إلى الداخل الأمريكي، وهو ما سيؤدي إلى صراع شرس بين المنتجين العالمين، في كيفية بسط السيطرة على السوق”.

وفي السياق ذاته، نبه مصيطفي إلى أنّ “التفكيك الجمركي مع الاتحاد الأوربي الذي سيتم تفعيله بشكل نهائي مطلع عام 2020، سيكون بمثابة الكارثة للاقتصاد الوطني إذا لم يعمل المنتج الجزائري على تطوير منتوجه وفق المعايير الدولية التنافسية”، مطالبا في الوقت ذاته رؤوس الأموال المحلية إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات الأجنبية من اجل تحسين نوعية المنتج.

وتأكيدا لتحذيراته قال مصيطفى، أن “الاقتصاد الجزائري خسر بسبب التفكيك الجمركي مع الاتحاد الأوربي في السنوات الأخيرة ما قيمته 7 مليارات دولار، وهو رقم مخيف في ظل الانفتاح المشروط والمبني على ضوابط فكيف سيكون الوضع بع الانفتاح الكلي”.

من جهة أخرى، قال الوزير السابق أنه من الضروري استحداث خلية يقظه بمعايير دولية، تهتم بدراسة الأوضاع المستقبلية للحالة الاقتصادية وقدرة المنتج على مواصلة المنافسة في ظل الازدحام الكبير الذي يشهده السوق العالمي.

عادل فداد